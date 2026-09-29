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永豐金證券登紐約時代廣場 Nasdaq Tower

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券於美國東岸時9月16日再度進駐全球金融地標紐約時代廣場Nasdaq Tower。永豐金證券／提供
永豐金證券於美國東岸時9月16日再度進駐全球金融地標紐約時代廣場Nasdaq Tower。永豐金證券／提供

讓世界看見！永豐金證券於中秋節前夕，美國東岸時9月16日再度進駐全球金融地標紐約時代廣場Nasdaq Tower，數位對接實力獲國際一級交易所肯定。為解決地理位置帶來的資訊時間差，永豐金證券戮力提供更先進的技術服務，雙方再次深化跨國合作，全體客戶已無痛完成升等，均可享有免費美股即時報價服務。

中秋連假，永豐金證券客戶已經可以安心在家享受不延遲15分鐘，光速對接「美股即時行情」複委託服務。過往台灣的美股投資人取得報價往往晚於美國15分鐘，現在只需透過永豐金證券，零時差的美股毫秒報價交易體驗直接進入客戶手機。身在台灣、美股下單，體驗不輸給美國當地股民，且此服務升級免申請、免簽署文件，美股即時報價直接呈現於大戶投APP，從看盤到下單一機搞定，不用再切換其他平台。

為歡慶本服務全面上線，永豐金證券即日起至12月31日舉辦台美投資解鎖賽，當月美股成交只要滿1萬美元，即可享有每月20名的1萬元宜睿電子即享券抽獎機會，實踐永豐金證券普惠金融的意涵。

永豐金證券與Nasdaq合作八年，為提供Nasdaq 美股即時報價的先驅券商之一。這次美股複委託服務全面升級為企業版，客戶無須申請與資料簽署即可看到即時價格，查看行情與準備下單甚至是庫存相關試算時，可以直接以目前的市場價格作為參考，減少另外使用其他網站或看盤工具查價的需要。

目前美股盤前盤後在沒有財報發布時，價格波動都不算大。但Nasdaq「23 小時交易」將於年底上路，永豐金證券建議，投資人未來須留意財報發布後、非盤中交易時段的波動。10月美股一系列重要企業公布財報，包括台灣護國神山TSM，與美股七巨頭之中的TSLA、GOOGLE、AAPL、AMZN，與被存股族關注的AXP（美國運通）、VISA、UNH（聯合健康）。

展望美股後市，永豐金證券資深策略分析師陳泓睿認為，美國聯準會（Fed）9月升息1碼後（0.25個百分點），2年期公債殖利率最高攀升至4.75％便回落，反映預期美最多升息3~4碼後於2027年上半年告終。只要企業獲利與AI需求沒有下修，升息預期造成的回檔仍較接近估值壓縮，而不是基本面反轉。

據2026/8/28 FactSet報告，標普500中，資訊科技類股獲利成長75.3%，半導體與半導體設備產業成長142%。建議投資人核心部位維持科技股與半導體，同時增加黃金與高品質債券，以掌握美元轉弱、長債殖利率受控的政策環境。

＊「台美投資解鎖賽」網址：https://www.sinotrade.com.tw/richclub/events/levelup

永豐金 紐約

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