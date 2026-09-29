金管會防詐金檢 國銀缺失集中在企業人頭戶和虛擬帳號

金管會今日公布115年度上半年金融機構主要檢查缺失及改善作法，其中在防詐缺失方面，共有企業人頭戶、虛擬帳號等5大缺失，其中詐團以企業籌備處名義，對人頭戶暗渡陳倉，已列榜5大缺失之首，另一大缺失則和客戶使用虛擬帳戶有關，金管會處罰的重點在於銀行在辦理開戶之前沒有驗明身分，開戶之後也沒有審查大額交易，結果虛擬帳號頻頻被通報為警示帳號。

金管會上半年金檢的四大議題包括「防制詐騙、洗錢、打擊資恐及反武擴作業」、「消費者保護」、「內部管理」及「資訊安全」等四大領域，其中在防制詐騙、洗錢、打擊資恐及反武擴作業，主要有五大缺失包括：

1. ​對客戶由籌備處變更為正式公司，未落實辦理客戶審查作業，致未發現公司符合多項警政署公布人頭公司開立帳戶異常特徵，並於開戶後不久即陸續遭165聯防機制通報。

2. ​對客戶申請使用虛擬帳號頻繁遭通報警示帳戶及代收交易金額大幅增加等帳戶異常使用警訊，未落實審查或提供服務前未確實驗證客戶身分。

3. 受理警察機關通報警示電子支付帳戶，未於接獲通報時立即將資料通知聯合徵信中心。

4. 經常由第三人代理辦理匯款交易，未留存確實查證代理事實佐證。

5. ​法人客戶已觸發多次疑似洗錢交易之警示，且有與一般公司營運收付模式不符情況，未瞭解其業務往來真實性。

金管會表示，為預防及遏止不當利用金融服務從事詐欺犯罪，金融機構辦理開戶審查時，應落實開戶審查，拒絕疑似使用人頭或虛設行號等申請開戶；對客戶申請虛擬帳號服務，應落實持續交易監控；對經通報之警示電子支付帳戶，立即通知財團法人金融聯合徵信中心，以利其他金融機構即時掌握警示帳戶資訊；對經常由代理人辦理之交易，應確實查證代理事實，另應就客戶之身分、收入或各業規模判斷交易之合理性，從開戶審查、交易監控及後續通報警示帳戶等多面向防杜詐騙與洗錢。

而在消費者保護缺失，主要有4大項，包括：

1. 未有效建置客戶與理財專員、招攬通路或業務員通訊地址相同之監控機制。

2. 辦理房屋貸款業務，未充分告知客戶得自主選擇是否投保房貸壽險，致客戶誤認投保房貸壽險為核貸必要條件，或以爭取較低利率勸誘客戶投保房貸壽險。

3. 辦理基金廣告行銷作業，未依規定揭露相關資訊或警語，或未依規定編製基金簡式公開說明書並揭露相關資訊。

4. 受理非專業投資人委託買進具損失吸收能力債券(TLAC債券)，或向未簽訂推介契約as客戶推介買賣特定有價證券。

上述的缺失，金管會已經要求銀行，為了防範理財專員或業務員挪用客戶款項，應建置客戶與理財專員或業務員通訊資料之比對機制；辦理房貸業務不得搭售或不當勸誘房貸壽險商品；銷售基金應依規於廣告內容中揭露相關警語或資訊，平衡報導獲利及風險，並依規編製基金簡式公開說明書落實金融消費資訊揭露；辦理受託買賣外國有價證券業務應向客戶說明可能風險後，與客戶簽訂推介契約，並依規定推介適合金融商品。

在內部管理，金檢之後則發現主要有三大缺失：

1. 辦理利害關係人資料建置，有董事未落實申報致未建檔之情事。

2. 辦理授信以外交易，有未於交易前查詢其對象是否為利害關係人，並留存佐證資料之情形。

3. 辦理利害關係人授信條件未優於其他同類授信對象之檢核作業，有未依規比較最近1年內之授信客戶。對此金管會提醒金融機構應確實辦理利害關係人資料申報及建檔作業；辦理授信或交易前，應先查詢其對象是否為利害關係人，並留存查詢紀錄；對利害關係人授信就其授信條件應依規確實辦理同類授信對象的授信比較。

在資訊安全的相關金檢，金管會發現主要有三大缺失：

1. 有網站安全性標頭(Headers)設計欠妥，或對外服務網站有引用不安全第三方函式庫，且未評估其妥適性並辦理修補或擬定強化措施。

2. 對各作業系統主機，未建立主機安全強化標準並定期檢視、主機之最高權限帳號未回收納管，且未建立事前申請及事後定期抽查等機制。於辦理帳號權限清查作業，有主機未納入清查者。

3. 未建立完整資產清冊、各作業系統與網路設備之日誌及稽核軌跡集中管理機制，設定合適告警指標並定期檢討修訂。

4. 辦理行動應用程式(APP)權限審核未確實、基本資安檢測欠完整、APP程式交付未建立來源辨識性及完整性驗證機制、​APP參數設定允許資料以明文於網路通訊、對廠商所嵌入之安控軟體未辦理掃描或黑箱測試，或有中高風險漏洞未修補。

對於改善方式，金管會強調，金融機構應檢討對外服務網站安全設計機制，強化網頁安全標頭設計，落實辦理引用之第三方函式庫安全評估及修補強化作業；建立系統安全強化標準、納管最高權限帳號，並確實辦理帳號權限清查作業；資產清冊、作業系統之日誌及稽核軌跡應完整；落實辦理APP檢測及權限審核，建立程式交付確認機制，並檢討APP參數設定；APP更新上架前應通過資安檢測及漏洞修補作業。