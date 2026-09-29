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金價急殺至4,100美元 可以進場了嗎？ 台銀揭關鍵布局點

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國際金價急殺至每英兩4,100美元附近，短線接連失守4,300、4,200美元兩大整數關卡，現在可以進場了嗎？台銀最新金價周報指出，金價短線已呈現空方加速修正格局，下檔4,080至4,120美元為關鍵支撐區，建議目前先觀望，等待金價在此區間落腳止穩後，再酌量分批布局；但若4,080美元也失守，不排除進一步下探4,000美元大關。

金價近期跌勢明顯加劇。台銀指出，上周金價一度受聯準會升息利空出盡帶動，反彈逼近4,400美元，但隨美中峰會前市場觀望情緒升溫、美元指數走強，加上聯準會官員接連釋出鷹派言論，以及美國PMI數據優於預期，市場對年底再度升息預期升高，美元指數突破101關口，金價也跌破4,300美元。上周最後報價4,286.25美元，單周下跌90.66美元、跌幅2.07%。

本周金價跌勢進一步擴大，背後面臨三大利空。台銀分析，川普否決伊朗提議，刺激油價反轉高漲，加深市場對通膨再起的疑慮；美國10年期公債殖利率同步衝上5.2%以上，創19年新高，實質利率走揚大幅提高持有無息黃金的機會成本，加上美元維持強勢，進一步對金價形成重壓。

技術面部分，台銀指出，金價目前已落於短期均線與季線下方，均線呈現死亡交叉下行，原本的4,200至4,280美元區間已由支撐轉為上檔壓力；下檔則以6至7月整理區間上緣4,080至4,120美元為關鍵防守區。若能在此築底止穩，短線急跌過後仍有技術性超賣反彈機會，反之跌破4,080美元，則須提防進一步下探4,000美元。

不過，中長線黃金仍有支撐因素。台銀周報指出，中國大陸央行已連續22個月增持黃金，美國財政赤字與債務隱憂持續，且金價月線型態仍維持長期多方整理結構；另一方面，印度8月黃金進口大減58%、部分聯準會官員暗示後續仍有2次升息機會，以及金價跌破各條均線，則是目前主要利空因素。

展望後市，台銀認為，在強勢美元與高殖利率壓制下，短線金價預期仍將震盪偏弱，接下來需觀察美國非農就業報告，以評估聯準會後續升息路徑，同時留意地緣政治及國際油價高檔變化。對於想趁金價回檔布局的投資人而言，4,080至4,120美元能否止穩，將成為下一步的重要觀察區間。

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