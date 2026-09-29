「四貸同堂」驚動金管會出手 李同榮：再不管恐爆裂成災

「四貸同堂」入股風險引發金管會關注。金管會日前宣布，為防範投資人過度槓桿，將透過聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計10月底上線。未來取得客戶同意後，銀行可掌握客戶在券商端的融資情形，券商也可查詢客戶在銀行端的借款狀況，補上過去銀行、證券體系「各看一半」的監理缺口。

房市趨勢專家李同榮認為，金管會此舉可用「遲來警覺，為時不晚」形容，重點不在限制投資，而是讓金融機構掌握個人跨業的整體負債與槓桿程度。建議後續建立「三觀」監理方向，包括觀察資金流向、觀察整體總槓桿，以及觀察槓桿集中度。

李同榮指出，今年5月下旬台股熱絡、指數走高之際，市場開始出現民眾運用房貸、房屋增貸、股票融資、股票質押及信貸等方式層層加槓桿投入股市的現象，因此提出「四貸同堂」警語。

所謂「四貸同堂」，主要指既有房貸、房屋增貸或理財型房貸、股票融資／質押，以及信用貸款。李同榮表示，真正值得關注的並非一個人擁有幾種貸款，而是多種資金來源串接後，形成的「總槓桿」。

過去銀行主要掌握銀行端授信，券商則掌握證券端融資，雙方資訊無法完整勾稽，可能造成同一投資人在不同金融體系重複加槓桿，各金融機構卻只能看到其中一部分，形成監理盲點。

金管會先前曾表示，個人放款雖有所增加，但尚未出現異常；持有多種貸款的客戶比例也僅低個位數，銀行整體授信風險仍屬可控。李同榮認為，「低比例不等於低風險」，市場多頭時借款人正常繳息，風險往往不易浮現，真正的壓力可能要等市場反轉才會顯現。

他指出，借款本身並非問題，房貸、信貸本來就是金融體系正常功能，真正值得注意的是資金是否大量轉進股市，尤其當房屋增貸、信貸、股票質押等資金反覆投入市場，槓桿就可能一層疊上一層。

在多頭行情中，這套模式容易形成「房屋擔保借款、投入股票，股票上漲後再質押取得資金」的循環，資產上漲時可放大報酬，但市場反轉時也會放大損失。股票下跌引發追繳，進一步造成賣股壓力，甚至迫使投資人處分其他資產，形成連鎖效應。

李同榮表示，值得注意的是，金管會近期監理方向已逐步由「看單筆貸款」轉向「看整體槓桿」。金管會8月4日宣布，10月起要求本國銀行新增申報「個人購買股票等金融商品理財周轉金」，範圍可能涵蓋理財型房貸、信貸及股票質借等，以掌握有多少周轉金流向投資理財。

9月22日金管會再宣布建立銀行與券商跨業信用查詢機制，未來券商辦理融資授信時，可查詢客戶銀行端借款；銀行辦理授信時，也能掌握客戶券商端融資情形，協助金融機構判斷是否存在過度槓桿。

李同榮認為，這代表監理思維從「這筆貸款有沒有違約」，進一步轉向「這名客戶的總槓桿有多高」，有助補足金融體系過去資訊分散的問題。

他表示，台灣過去對房市信用管制相對積極，但資金透過房屋增貸、信貸、股票融資等管道進入資本市場時，跨業整合監理相對不足。此次銀行與券商資訊串接，不是為了阻止民眾投資，也不是打壓股市，而是讓金融機構在放款、融資前，掌握客戶總負債、總授信及總槓桿。

對於10月底即將上線的跨業信用查詢機制，李同榮建議，後續還應建立「三觀」監理架構。第一是觀察資金流向，掌握房屋增貸、理財型房貸及信貸資金有多少流入股票及金融商品；第二是觀察整體槓桿，從單一銀行或券商的授信資料，進一步掌握自然人的跨業金融負債；第三是觀察槓桿集中度，了解高槓桿是否集中在特定族群、資產或市場。

李同榮表示，金融風險往往不是所有投資人同時出問題，而是少數高槓桿部位在市場反轉時產生連鎖效應。因此，金融監理應在多頭市場仍熱絡時提前辨識風險，而非等市場反轉後才處理。

他指出，從今年6、7月主管機關認為多貸客戶比例不高、整體授信風險仍可控，到如今推動理財周轉金申報及銀行、券商跨業聯防，顯示監理制度正逐步補強資訊落差。四貸同堂真正需要關注的，不是四筆貸款本身，而是四種資金疊加後形成的「一個總槓桿」。