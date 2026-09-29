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30歲買房繳到近60歲！房貸期數創新高 專家：利率有點貴、有錢早點還

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

30歲買房、繳到近60歲。內政部最新資料顯示，今年第1季新增房貸平均期數達322期、約26.8年，再創新高，較10年前多出6.6年，30年期房貸已成市場主流。

根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，今年第1季新增房貸全國平均期數達322期，較上一季略增1期且寫下新高紀錄，相較10年前也多出了6.6年，反映30年期房貸成為市場貸款主流產品。

統計顯示，六都加上新竹今年第1季新增的房貸中，北市最低為315期約26.3年，其餘都會區皆達27~28年，若與10年前相比普遍房貸年限都多出約7年，以30~35歲才購屋的首購族來說，若沒有提前還款或售屋，可能要繳到近60歲。

主要都會區中房貸年期最長的則是新竹縣市，新竹市343期，新竹縣341期，平均都約28年，主要因新竹地區園區客多，房子屋齡新穎且園區客收入較高，銀行也願意放貸。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從2015年第3季全國房貸期數平均超過240期，約20年，開始逐漸向上攀升，2023年第3季新青安上路更拉高到平均突破300期，約25年。

除了30年期房貸，新青安更提供40年期房貸可選擇，一直到現在平均房貸期數達26.8年，使用30年期的比例應已超過20年期，背後除了房價上漲民眾透過長年期房貸，減輕每月還款負擔外，銀行也願意承貸並給予類似20年期的房貸條件，也是增長的因素之一。

曾敬德表示，房貸30年期是一個選項，但不代表30年都要繳好繳滿，民眾可以視自己的資金規劃，倘若投資較有心得的民眾，可以把錢省下來先投資，倘若是極度保守的民眾，也可以採取有額外收入就提前還款的方式，若省下2.5%利息每月都可減少支出，提前還款也是個無風險的投資方式。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

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