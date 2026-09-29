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樂天銀行董座王世熙辭任 董事許柏林暫代
國票金（2889）29日代子公司樂天國際商業銀行發布重大訊息公告，因人力資源調度考量，樂天銀行董事長王世熙辭去董事長職務，即日起生效；樂天銀行依規定由全體董事互推董事許柏林暫代董事長一職，新任董事長將待董事會選任後另行公告。
國票金控說明，王世熙原為旗下票券子公司重要主管，派任至樂天國際商業銀行後已順利完成階段性任務，因此辭任銀行董座職務，歸建回任國際票券。
暫代董座的許柏林上月甫由國票金控董事會派任為樂天銀行法人代表董事。許柏林擁有美國卡內基大學碩士學位，深耕金融與數位領域多年，過去曾於華南銀行資訊部門任職，亦曾擔任將來銀行總經理，資歷相當豐富，因此代表國票金控被選任為代理董事長。樂天銀行後續將依法召開董事會推選新任董事長並依規公告。
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