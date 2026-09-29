快訊

台灣人在氣什麼？獨家解析Threads十大熱門炎上事件

黑人陳建州才剛動完心臟手術...百歲奶奶又驚傳病危 被告知「可能是最後階段」

亞運自由車／0.076秒之差力壓地主隊 女子團體競速摘銅

聽新聞
0:00 / 0:00

樂天銀行董座王世熙辭任 董事許柏林暫代

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國票金（2889）29日代子公司樂天國際商業銀行發布重大訊息公告，因人力資源調度考量，樂天銀行董事長王世熙辭去董事長職務，即日起生效；樂天銀行依規定由全體董事互推董事許柏林暫代董事長一職，新任董事長將待董事會選任後另行公告。

國票金控說明，王世熙原為旗下票券子公司重要主管，派任至樂天國際商業銀行後已順利完成階段性任務，因此辭任銀行董座職務，歸建回任國際票券。

暫代董座的許柏林上月甫由國票金控董事會派任為樂天銀行法人代表董事。許柏林擁有美國卡內基大學碩士學位，深耕金融與數位領域多年，過去曾於華南銀行資訊部門任職，亦曾擔任將來銀行總經理，資歷相當豐富，因此代表國票金控被選任為代理董事長。樂天銀行後續將依法召開董事會推選新任董事長並依規公告。

樂天 銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

專法時代銀行如何「上鏈」？ 遠銀副總戴松志揭發展路徑

國銀卡位虛擬資產業務

AI幫發財 Muse能自動轉帳賺優利 恐成新型「銀行擠兌」

口鷹實鴿？央行減發定存單原因曝：AI產業借款潮來襲 銀行也缺錢

相關新聞

口鷹實鴿？央行減發定存單原因曝：AI產業借款潮來襲 銀行也缺錢

路透報導，台灣央行總裁楊金龍才說貨幣政策「現在偏緊」，央行卻連續三周減發定期存單，讓資金回流市場。

黃金止跌了？金價七周低點反彈暫守4,100美元 下一步看「這關」

國際金價連日重挫後，29日出現小幅反彈，但仍徘徊在每英兩4,100美元附近。29日盤中最高4,140.18美元、最低4,113.68美元。前一交易日金價一度下探4,110美元附近、寫下8月5日以來約七周低點，從近五日約4,300美元附近一路下殺，短線跌勢仍沉重。

金管會防詐金檢 國銀缺失集中在企業人頭戶和虛擬帳號

金管會今日公布115年度上半年金融機構主要檢查缺失及改善作法，其中在防詐缺失方面，共有企業人頭戶、虛擬帳號等5大缺失，其中詐團以企業籌備處名義，對人頭戶暗渡陳倉，已列榜5大缺失之首，另一大缺失則和客戶使用虛擬帳戶有關，金管會處罰的重點在於銀行在辦理開戶之前沒有驗明身分，開戶之後也沒有審查大額交易，結果虛擬帳號頻頻被通報為警示帳號。

「四貸同堂」驚動金管會出手 李同榮：再不管恐爆裂成災

「四貸同堂」入股風險引發金管會關注。金管會日前宣布，為防範投資人過度槓桿，將透過聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計10月底上線。未來取得客戶同意後，銀行可掌握客戶在券商端的融資情形，券商也可查詢客戶在銀行端的借款狀況，補上過去銀行、證券體系「各看一半」的監理缺口。

元大金控創新服務 國家品牌玉山獎摘16獎

元大金（2885）旗下證券、銀行、人壽、投信、期貨、證金等多元事業體系，提供客戶全方位金融解決方案，驅動品牌價值成長，共囊括第23屆國家品牌玉山獎16項大獎。

30歲買房繳到近60歲！房貸期數創新高 專家：利率有點貴、有錢早點還

30歲買房、繳到近60歲。內政部最新資料顯示，今年第1季新增房貸平均期數達322期、約26.8年，再創新高，較10年前多出6.6年，30年期房貸已成市場主流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。