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國泰金控全國兒童繪畫比賽、新世紀潛力畫展 徵件倒數

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」及第26屆「新世紀潛力畫展」，即日起開放報名徵件，邀請全台孩童與青年創作者拾起畫筆，一起從創作中培養觀察力、想像力與關懷社會的能力。圖／國泰金控提供
第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」及第26屆「新世紀潛力畫展」，即日起開放報名徵件，邀請全台孩童與青年創作者拾起畫筆，一起從創作中培養觀察力、想像力與關懷社會的能力。圖／國泰金控提供

藝術不只是創作，更是探索世界、觀察生活的一種方式；國泰金（2882）長期深耕藝術教育，秉持「藝術走入生活」理念，鼓勵下一代透過藝術表達自我，第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」及第26屆「新世紀潛力畫展」，徵件倒數中，一同邀請全台孩童與青年創作者拾起畫筆，描繪對美好生活的想像，一起從創作中培養觀察力、想像力與關懷社會的能力。

第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」徵件至9月30日止，2026年以「一起創造快樂生活」為創作主題，鼓勵孩童化身「生活觀察家」，用畫筆記錄與家人朋友相伴的溫暖時刻，以及親近自然環境的美好瞬間。

活動對象涵蓋幼兒園至國小高年級學生，凡持四開畫紙創作且未曾公開發表作品，皆可參加徵件比賽；參賽作品可交由國泰人壽業務代收，或送至全台國泰人壽、國泰世華銀行及國泰證券服務據點櫃檯完成徵件投稿。

國泰金控同樣持續支持青年藝術人才發展。第26屆「新世紀潛力畫展」同步自即日起至10月19日辦理徵件，邀請全國大專院校及高中職美術相關科系學生踴躍參與，作品以20號至50號規格的水彩畫或油畫為限，不設創作主題，提供最高新台幣6萬元獎金，期以提供青年創作者展現創作實力、交流學習、獲得肯定的舞台，協助更多藝術新秀勇敢追逐夢想。

國泰金控以「BETTER TOGETHER 共創更好」精神，持續推動藝術走入大眾日常，今年擔任《新藝境：慕夏百年經典特展》主要贊助夥伴，亦連續31年攜手雲門舞集打造《國泰雲門隨行吧》，迄今累計巡演近300場、累計超過270萬人次參與。國泰金控相信，藝術不僅能啟發創意，更能培養觀察生活的眼光、表達真實的情感，讓畫筆成為連結彼此的語言。

國泰全國兒童繪畫比賽

https://www.cathaypublic.com.tw/cathayart/painting51/?id=44

新世紀潛力畫展

https://www.cathaypublic.com.tw/cathayart/2026/?id=5

國泰金

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