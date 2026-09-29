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元大金控創新服務 國家品牌玉山獎摘16獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
元大金控集團獲2026年第23屆國家品牌玉山獎16項獎。元大金控／提供
元大金控集團獲2026年第23屆國家品牌玉山獎16項獎。元大金控／提供

元大金（2885）旗下證券、銀行、人壽、投信、期貨、證金等多元事業體系，提供客戶全方位金融解決方案，驅動品牌價值成長，共囊括第23屆國家品牌玉山獎16項大獎。

元大證券以客戶需求為出發點，連續八年榮獲「傑出企業」獎，更蟬聯「全國首獎」殊榮，並以「靈活持股」與「裝置綁定」服務，榮獲2項「最佳產品」獎。元大證券兼顧資產效益與交易安全兩大面向，「靈活持股」整合庫存健檢、條件單與股票借貸於單一入口，將閒置庫存轉化為可運用資產；「裝置綁定」率先導入電信業者門號身分驗證，將登入裝置區分為主機與子機，僅經驗證之主機具備下單權限，強化防詐防線。

元大銀行持續深耕數位金融發展，積極推動友善金融服務，透過數位創新降低金融服務門檻，滿足不同族群的金融需求，本屆摘下「最佳人氣品牌」及「最佳產品」獎項，連續七年獲得表揚，展現元大銀行長期推動數位轉型、產品創新及提升客戶體驗的成果。

元大人壽獲「最佳產品類」獎項，是第七度獲國家品牌玉山獎的高度肯定。

元大期貨深耕市場逾28年，以台北、香港、新加坡三大據點構築「亞洲期貨金三角」，持續深化跨境服務與國際布局，透過穩健經營、創新科技與永續發展強化品牌競爭力，獲「傑出企業」及「最佳產品」獎。

元大投信長期以投資專業與產品創新作為核心發展策略，打造「0050系列產品」，包括元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）及元大台灣卓越50連結基金TISA級別等，並持續引領市場創新趨勢，獲「傑出企業」、「最佳人氣品牌」及「最佳產品」三獎。

元大金控

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