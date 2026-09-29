南山人壽業務夫妻檔超過3,200對 平均年資26.2年

這是一份把「夫妻同心，其力斷金」發揮得最透徹的工作。南山人壽現有業務夥伴中，有超過3,200對夫妻檔，占南山人壽業務員人數超過20%，且夫妻幾乎都在同單位工作，一起打拚，應是全台企業中，夫妻「同行」人數最多的公司，業務夫妻檔的平均收入較非夫妻檔高出約73%，顯示夫妻共同拓展事業可展現合作綜效與經營優勢。這些夫妻檔平均年資26.2年，最資深的夫妻檔加入南山人壽超過48年，即近乎半世紀，夫妻努力的成果可共同累積，夫（婦）唱婦（夫）隨，堪稱最幸福的企業。

是愛人也是同事，不少企業統計公司內的夫妻檔人數，作為幸福企業的評估指標之一，因為夫妻一同將家庭的未來託付給同一家公司，除了有好的薪資福利、家庭協助，也代表看好企業的未來前景。但也有許多企業為了利益迴避，會規定夫妻不得在同一單位，因此南山人壽業務體系有超過3,200對夫妻檔一起工作，在企業中極為罕見。

在逾3,200對南山業務夫妻檔中，最常見的是一人擔任業務主管，另一人為業務代表的組合，占比逾75%，也就是夫妻中一人負責組織發展與人才培養，另一位負責拓展業務與行銷；夫妻兩人皆為業務主管的則近1%，另外近24%則是兩夫妻都是業務代表。同時，南山人壽目前有177位由業務人員升級的通訊處經理中，有125位另一半也是南山業務人員，占比近71%。

主要是南山人壽的業務制度有其特殊的設計，允許業務主管的配偶可申請為業務代表，並歸屬在配偶為主管所帶領的組織中，當初設計理念即是夫妻共同為家庭打拚，是相對穩定的直轄關係。業務代表在行銷與拓展業務時，業績除了算在自己身上，也會成為所屬主管（也就是其配偶）的組織績效，夫妻共同經營客群與服務，業績成果也可共同計算，所以在南山人壽的各項業務競賽，常見夫妻檔一起得獎，一位是最佳業務代表，另一位就是最佳區經理或最佳通訊處經理。

業務夫妻檔常有四大特色，一是「互補」，由於夫妻往往個性互補，常見許多南山業務夫妻檔，一位偏理性或走冷靜說服路線，另一位則走感性路線或具有超強親和力，無論在與客戶溝通或是組織人員管理上，夫妻合作可「剛柔並濟」，發揮最大效益；二是「分工」，在照顧家庭與服務客戶上，夫妻檔有時會一起出現，有時則是分頭負責，可有效運用時間，達到最高效率，工作上，當一方在積極拓展業務時，另一位負責招募新血、發展組織及提供後援，分頭並進，績效加倍。

三是「共營」，業務夫妻檔會分頭拓展客源，共同服務保戶，保戶只需要找到夫妻中任一人，即可享有一樣的服務品質；四是「共榮」，南山業務夫妻檔會有共同的目標，如一起拚進高峰、拚入榮譽會，業務代表達成競賽目標時，另一半的業務主管也能分享績效，再加上自己的組織成績，兩夫妻往往都能同時上榜，共享榮耀。

南山人壽的業務發展藍圖，是從新進業務人員開始，提供完整的培訓，並有師父帶領新人的師徒制度，新人達成要求的目標後，接著是受任為業務主任、業務襄理，若表現優異，最快30個月可升級區經理，5年發展為通訊處經理，最快7年升級總監的地位，收入可來自拓展新業務的佣獎與持續服務保戶的續年度報酬，也可來自業務主管的組織發展獎金，收入會與付出成正比，成就不設限。

南山業務夫妻檔中，男性與女性出任業務主管的比例約是6：4，已出現不少對的總監夫妻檔與處經理夫妻檔，甚至連家庭第二代、媳婦或女婿都已加入南山人壽，全家一起服務保戶，讓服務跟得上保戶的世代傳承。

好的制度才能吸引更多的人才，南山人壽除了有超過3,200對夫妻檔，具有親屬關係者達1.1萬人，約占南山人壽業務員的1/3，業務人員年資逾30年，現仍在繼續服務的超過5,200位，南山人壽業務通路今年前8月貢獻近680億元的新契約保費，在市場中排名第二大。

南山人壽的業務人員積極推廣百歲人生的健康保障及長照安全網，今年前8月貢獻健康與傷害險的新契約保費近65億元，協助保戶強化人生保障，也是未來南山人壽響應金管會政策，發展「全齡金融」最強力的健康大使。