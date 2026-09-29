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深耕永續發展 遠雄人壽十度獲國家品牌玉山獎傑出企業

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽十度榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業」，總經理趙學欣(右)代表領獎，由總統府副秘書長何志偉(左)頒獎。遠雄人壽／提供
遠雄人壽十度榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業」，總經理趙學欣(右)代表領獎，由總統府副秘書長何志偉(左)頒獎。遠雄人壽／提供

第23屆國家品牌玉山獎日前舉行頒獎典禮，遠雄人壽以卓越經營表現脫穎而出，第10度榮獲傑出企業，展現在公司治理、永續發展等面向的深厚實力，獲得專業評審高度肯定。遠雄人壽總經理趙學欣表示：「面對快速變遷的時代，遠雄人壽始終以客戶需求為核心，以創新驅動服務升級，並將永續理念融入經營策略，期透過保險的力量守護民眾人生每一個重要階段，成為社會穩健發展的重要夥伴。」

遠雄人壽秉持「Empower Your Life 為生命增添好生活」經營理念，強化營運韌性與企業體質，以「健康治理、低碳轉型、社會共榮」三大策略為核心，將ESG理念融入企業決策與日常營運。除維持穩健財務表現外，更透過董事會督導及跨部門協作機制，將氣候變遷、風險管理、數位發展等重要議題納入整體布局，兼顧企業成長與社會責任；同時提前接軌IFRS永續揭露準則，提升資訊揭露品質與透明度，深化與利害關係人的信任連結。

在商品與服務方面，遠雄人壽聚焦客戶全方位風險需求，推出高齡醫療、長期照顧、特定傷病及退休規劃等多元保險商品，其中更導入認知障礙提前給付、分段式長照給付及無理賠關懷保險金等機制，協助民眾建構更完善的防護網。同時秉持公平合理、平等互惠原則，積極開發具金融包容性的商品，降低弱勢族群取得保險服務的門檻，落實普惠金融。

遠雄人壽積極推動數位轉型，深化保險科技應用，涵蓋投保至售後服務各階段。以客戶需求為導向，建置保戶專區、電子保單、數位身分驗證、保全理賠聯盟鏈及eDDA電子化授權等功能；行銷端則提供行動投保、行動理賠及CRM客戶關係管理暨行銷支援系統，提升業務效率與客戶滿意度，打造更便捷、安全且高效的保險服務環境。

此外，遠雄人壽重視金融消費者權益，將「待客如親．同理用心」化為具體實踐，透過公平待客推動委員會督導及跨功能團隊運作，由董事會自上而下貫徹核心價值至全體員工。為落實普惠金融並響應政府建構弱勢保險安全網政策，已連續11年捐贈微型保險費，扶助身障者、高齡長者、癌友、犯罪被害人及經濟弱勢家庭。同時推動高齡金融安全、偏鄉金融教育、家庭照顧者支持、生態復育等計畫，發揮企業正向影響力。

展望未來，遠雄人壽將依循金管會「金融大回饋」政策方向，結合保險專業與創新服務，以具體作為回應不同族群及社會期待，為客戶與利害關係人創造長期價值。

遠雄人壽 玉山 永續

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