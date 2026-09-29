通膨、油價及美債殖利率齊升 美、台、韓 AI 金三角逆勢力抗

國際總體經濟變數再度牽動全球金融市場，在美國通膨數據降溫趨勢顯現的同時，油價震盪與美債殖利率的高檔升幅仍讓單一市場投資人倍感壓力。然而，在全球資本市場中，唯有AI產業展現出強韌的抗震能力與高速成長力道。國際投資機構瑞銀（UBS）最新報告更大幅上調全球AI資本支出預測，估計至2026年全球AI資本支出將逼近1萬億美元大關，且其中高達九成增量來自於內存（HBM及DRAM）價格強勢上漲與強勁需求帶動。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，這波由AI基礎建設（AI基建）所引爆的萬億美元浪潮，正全力由美國、台灣與韓國三地強勢主導。美國憑藉科技七巨頭（Magnificent 7）壟斷頂級算力研發與軟體生態；台灣扮演全球AI硬體製造、光通訊傳輸與伺服器高階組裝的樞紐；韓國則穩坐高頻寬記憶體（HBM）與先進晶片的產能霸主。三地鏈接，構築出全球AI供應鏈最堅固的「美台韓AI黃金三角」，並宣告AI基建動能將一路延伸至2027年。

郭修誠指出，面對通膨與殖利率波動的總經環境，全球科技巨頭對AI基礎建設的資本支出不減反增。從運算端的GPU晶片、傳輸端的高速光模組，到儲存端的高頻寬記憶體，AI基建正經歷全方位的規格升級。特別是在新一代GPU平台與大型語言模型規模急速擴大的背景下，伺服器間的資料傳輸量急升，帶動800G及1.6T光模組加速導入，CPO（共同封裝光學）新架構躍升為AI基建不可或缺的關鍵環節。

郭修誠形容：「在宏觀經濟的強風巨浪下，單打獨鬥的個股就像孤單的俠客，再厲害也打不過一支組織嚴密、規模龐大的AI軍隊。」針對這波AI長線投資題材。郭修誠建議投資人，不妨透過美、台、韓ETF精準布局全面掌握AI跨國供應鏈。

大華銀投信旗下三大旗艦ETF即組成美台韓AI金三角明星隊：美股代表大華美國MAG7+（009815）精準卡位輝達（NVIDIA）、微軟、蘋果及台積電ADR等科技龍頭，掌握全球AI算力與軟體生態的核心引擎；台股代表大華優利高填息30（00918）深耕台灣優質AI供應鏈，涵蓋廣達、緯穎等伺服器代工廠與光通訊、PCB關鍵材料，兼具AI爆發力與高填息防禦力；韓股代表大華韓國KOSPI50（009829）則集中布局SK海力士與三星電子等HBM記憶體霸主，直擊記憶體漲價與供不應求漲升契機。

展望第4季，郭修誠表示，AI 浪潮持續擴大「算力、傳輸、記憶體」三大核心紅利。投資人不妨善用美、台、韓「黃金三角」009815、00918與009829組成美台韓黃金三角明星隊，採取分批布局策略，以在多變的總經環境中，精準鎖定 AI 基礎建設的長線成長動能。