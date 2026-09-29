口鷹實鴿？央行減發定存單原因曝：AI產業借款潮來襲 銀行也缺錢

路透報導，台灣央行總裁楊金龍才說貨幣政策「現在偏緊」，央行卻連續三周減發定期存單，讓資金回流市場。

央行高層解釋，AI產業投資帶動企業融資需求，銀行放款又受流動性覆蓋率（LCR）等規範限制，因此暫時減發定存單，緩解資金壓力。但他強調，這不代表貨幣政策轉向寬鬆。

他說：「我們放錢，那些LCR比較高的（銀行）就可以再多放一點，那些LCR比較低的，還是沒辦法啦……主要是LCR的問題。但（釋出資金）也不算很寬鬆，因為需求太高了啦。」

不願具名的央行官員指出，這波資金需求主要來自企業實質投資，與今年5、6月台股熱絡、帶動證券商融資需求的情況不同。

銀行業者說，近期從電腦代工、半導體封測到伺服器等科技業者，陸續籌組大型聯貸案。

一名大型商銀的高層表示，近期至少有五、六件聯貸案，金額動輒數百億元，甚至上千億元；但銀行須兼顧LCR、風險加權資產與資金成本，部分案件只能小額參貸。

另一名大型商銀高層對路透表示，以前較少借錢的科技公司最近也開始尋求融資，銀行能否吸收足夠存款來支應放款，已成關鍵。他認為，央行減發定存單，有助於緩解市場資金壓力。

銀行已開始提高新台幣大額存款利率，以吸引資金。央行公告資料顯示，合作金庫上周掛出一年期、利率2.05%的大額存款牌告，比一般牌告高0.35個百分點；第一銀行、華南銀行等也新增高於一般牌告的大額存款利率。