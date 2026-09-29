台企銀深化全方案信託服務 打造資產傳承與家族永續方案

台企銀（2834）響應信託業務發展政策及推動亞洲資產管理中心計劃，提供整合資源及跨業合作的全方位信託服務，於9月23日舉辦「資產守護、財富傳承、家族永續」信託專題講座，聯袂會計師事務所及企管顧問公司金融顧問，從信託、稅法、保險及實務案例等不同面向，說明信託在資產保全、照護及傳承之應用，提供客戶更完整的財富傳承規劃思維。

企業主及高資產族群日益重視財富傳承、企業接班與家族永續議題，台企銀特別邀請往來密切的高資產客戶及企業主與會，透過具豐富實務經驗的稅務及財富傳承專家深入淺出的案例解說，讓客戶瞭解如何透過信託結合贈與、遺囑、保險及家族治理制度，守護資產傳愛及永續經營，現場逾百名客戶參與，互動熱絡、反應熱烈。

為提升信託服務人員的專業能力，台企銀持續培育「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」專業人才及協助行員取得證照，強化信託、家族傳承、高齡金融及跨領域規劃能力，結合內部服務團隊及外部專家顧問，提供客戶更完整的一站式信託解決方案。推動家族財富管理服務方面，不僅透過信託架構提供資產傳承、企業接班等整合性方案外，亦積極推動員工福利信託業務，達到企業照顧員工並永續經營的目標。

未來台企銀將持續擴大跨業合作範疇，積極發展各式創新及滿足社會多元發展需求的信託商品與服務，並透過全臺分行網絡與跨領域專業團隊合作服務，守護客戶資產、陪伴家族跨世代傳承，致力成為客戶最值得信賴的信託夥伴，為臺灣高資產財富管理與永續傳承注入更多動能。