快訊

金華國中營養午餐風波延燒 蔣萬安重話點名這2人「製造恐慌」

亞運拳擊／再退北韓強敵 陳念琴晉級金牌戰將拚首金

潤泰千金不忍了！尹衍樑女兒尹崇恩教書7年遭學校除名 痛揭教育黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

台企銀深化全方案信託服務 打造資產傳承與家族永續方案

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台企銀（2834）響應信託業務發展政策及推動亞洲資產管理中心計劃，提供整合資源及跨業合作的全方位信託服務，於9月23日舉辦「資產守護、財富傳承、家族永續」信託專題講座，聯袂會計師事務所及企管顧問公司金融顧問，從信託、稅法、保險及實務案例等不同面向，說明信託在資產保全、照護及傳承之應用，提供客戶更完整的財富傳承規劃思維。

企業主及高資產族群日益重視財富傳承、企業接班與家族永續議題，台企銀特別邀請往來密切的高資產客戶及企業主與會，透過具豐富實務經驗的稅務及財富傳承專家深入淺出的案例解說，讓客戶瞭解如何透過信託結合贈與、遺囑、保險及家族治理制度，守護資產傳愛及永續經營，現場逾百名客戶參與，互動熱絡、反應熱烈。

為提升信託服務人員的專業能力，台企銀持續培育「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」專業人才及協助行員取得證照，強化信託、家族傳承、高齡金融及跨領域規劃能力，結合內部服務團隊及外部專家顧問，提供客戶更完整的一站式信託解決方案。推動家族財富管理服務方面，不僅透過信託架構提供資產傳承、企業接班等整合性方案外，亦積極推動員工福利信託業務，達到企業照顧員工並永續經營的目標。

未來台企銀將持續擴大跨業合作範疇，積極發展各式創新及滿足社會多元發展需求的信託商品與服務，並透過全臺分行網絡與跨領域專業團隊合作服務，守護客戶資產、陪伴家族跨世代傳承，致力成為客戶最值得信賴的信託夥伴，為臺灣高資產財富管理與永續傳承注入更多動能。

台企銀 信託 傳承

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣併購與私募股權協會 10月7日舉辦2026私募股權論壇

安達人壽攜星展銀行推「美利星承」分紅保單 兼顧保障與傳承

專法時代銀行如何「上鏈」？ 遠銀副總戴松志揭發展路徑

大陸追稅億萬富豪 力道加大

相關新聞

黃金止跌了？金價七周低點反彈暫守4,100美元 下一步看「這關」

國際金價連日重挫後，29日出現小幅反彈，但仍徘徊在每英兩4,100美元附近。29日盤中最高4,140.18美元、最低4,113.68美元。前一交易日金價一度下探4,110美元附近、寫下8月5日以來約七周低點，從近五日約4,300美元附近一路下殺，短線跌勢仍沉重。

「四貸同堂」金管會出手了！李同榮：再不管將爆裂成災

金管會近日宣布，為防止投資人過度槓桿，將由聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計10月底正式上線。未來在取得客戶同意後，銀行可掌握客戶在券商端的融資情形，券商也可以查詢客戶在銀行端的借款狀況，補上過去銀行與證券體系「各看一半」的監理缺口。

專法時代銀行如何「上鏈」？ 遠銀副總戴松志揭發展路徑

近期銀行的虛擬資產業務規劃備受關注，遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志在XREX集團旗下Podcast節目《Web3 大西進》中表示，遠銀在虛擬資產的策略規劃，是從法幣出入金，進一步跨入虛擬資產保管，再與合作夥伴討論穩定幣等延伸服務。

智慧電表不只省電 國泰產險：結合住宅火險建立居家安全雙防線

台灣已正式邁入超高齡社會，2025年底65歲以上人口已逾467萬人，占總人口20%以上。隨著高齡家庭及獨居長者增加，如何運用科技提升居家安全成為民眾重要課題。根據台電統計，截至2025年底，全台已規劃約440萬具智慧電表，2030年則預計達600萬具目標。

國銀卡位虛擬資產業務

隨著《虛擬資產服務法》及相關子法可望於明年第1季上路，多家本國銀行布局加速擴大，並吸引尚未進場的國銀有意加入戰局。除國泰世華銀、中信銀、凱基銀、聯邦銀、台新銀已申請虛擬資產保管試辦，玉山銀、遠銀及王道銀也有意跟進。

RWA落地 面臨兩挑戰

除了穩定幣逐步成為銀行布局焦點，將股票、債券、基金及黃金等現實世界資產（Real World Assets）搬上區塊鏈的RWA代幣化，也成為國銀關注重點。儘管國內金融機構已進行多項概念驗證（PoC），但國銀普遍認為，RWA在國內要實現大規模商業化落地，現階段仍面臨法律框架未定，以及流動性與清算機制匱乏等兩大結構性挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。