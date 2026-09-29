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黃金止跌了？金價七周低點反彈暫守4,100美元 下一步看「這關」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國際金價連日重挫後，29日出現小幅反彈，但仍徘徊在每英兩4,100美元附近。路透
國際金價連日重挫後，29日出現小幅反彈，但仍徘徊在每英兩4,100美元附近。路透

國際金價連日重挫後，29日出現小幅反彈，但仍徘徊在每英兩4,100美元附近。29日盤中最高4,140.18美元、最低4,113.68美元。前一交易日金價一度下探4,110美元附近、寫下8月5日以來約七周低點，從近五日約4,300美元附近一路下殺，短線跌勢仍沉重。

黃金近日一度暴跌，主要受到「油價上漲、Fed升息預期升溫」雙重夾擊。美伊在荷莫茲海峽問題上持續僵持，能源價格居高不下，市場憂心通膨壓力再起；聯準會（Fed）官員近期也接連釋出鷹派訊號，市場目前反映10月再升息1碼機率約七成，推升美元及美債殖利率，對不孳息的黃金形成壓力。

資金面同樣出現降溫跡象。截至9月22日當周，資產管理業者黃金淨多單降至7月底以來低點，前一周黃金ETF也淨流出1.6公噸，顯示短線投資人態度轉趨謹慎。

不過，金價跌至4,100美元附近後開始出現承接。道富投資管理認為，高利率與強勢美元雖是黃金短期重大逆風，但中國實體黃金需求及ETF等結構性買盤仍在。中國2026年前七月非貨幣性黃金進口量達1,000公噸、年增78%，9月ETF資金流向也顯示部分策略型投資人仍持續配置黃金。

短線來看，4,100美元已成第一道攻防線，若再失守，市場焦點恐進一步轉向4,000美元整數大關；反之，金價若要扭轉近期弱勢，則須先重新站回4,200美元。後續Fed升息預期、美元及美債殖利率變化，仍將左右黃金能否真正止跌

金價 黃金 止跌

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