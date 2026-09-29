安達人壽攜星展銀行推「美利星承」分紅保單 兼顧保障與傳承

安達人壽攜手星展銀行（台灣）推出「安達人壽美利星承美元分紅終身保險」，以快速規劃、穩定現金流及長期保障等特色，回應現代客戶在退休準備、資產配置與財富傳承等人生課題上的多元需求，提供兼顧保障、資產運用與傳承的整合性選擇。

隨著財務規劃需求日益多元，市場對於能夠兼顧長期保障、現金流安排、資產累積與傳承功能的保險商品，關注度持續提升。「美利星承」的設計核心，正是希望以保險商品為工具，陪伴客戶把人身保障、退休、資產配置與傳承這四項攸關人生規劃的重要課題一次規劃清楚，協助客戶在不同人生階段做好更完整的準備。

「美利星承」兩年即可完成繳費，退休前即可完成保障準備。自第四保單周年日起，每年可領取生存保險金，作為退休後穩定現金流的補充來源之一，協助提升資金運用更靈活，讓退休生活更有彈性。

安達人壽表示，若民眾手上有一筆資金暫無明確投資規劃，「美利星承」可作為資產配置中的選項之一。透過「周年紅利」及「終極紅利」機制，與保戶共享保單經營成果，同時保有終身壽險保障，資金運用更具彈性。

在完成退休規劃後，保險所提供的長期保障與給付設計，能進一步協助客戶兼顧生活安排與家庭保障。「美利星承」於保險年齡達100歲時，給付祝壽保險金及終極紅利，讓保單在不同人生階段持續發揮價值。

安達人壽指出，「美利星承」具有五大特色。保障可快速到位：僅需兩年繳費，即可完成終身保障的規劃。生存保險金設計：自第四保單周年日起，每年可領取生存保險金，讓保單資金運用更具彈性。祝壽保險金：於保險年齡達100歲時，給付祝壽保險金及終極紅利，延伸資產傳承的價值。生命末期提前給付：於生命末期階段可提前給付保險金，讓保障在重要人生時刻及早發揮作用，優先照顧自己。分紅比例達80%：透過「周年紅利」及「終極紅利」機制，與保戶共享保單經營成果。

以40歲男性投保「安達人壽美利星承美元分紅終身保險」為例，保險金額100萬美元，繳費年期2年，原始年繳保費為580,000美元；首期及續期保險費採金融機構自動轉帳，享高保費折扣2%，再享轉帳折扣1%，共計享有3%保費折扣，實際年繳保費為562,716美元。