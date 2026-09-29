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專法時代銀行如何「上鏈」？ 遠銀副總戴松志揭發展路徑

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志（中）在XREX集團旗下Podcast節目《Web3 大西進》與XREX集團共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗（左）對談。XREX集團／提供
遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志（中）在XREX集團旗下Podcast節目《Web3 大西進》與XREX集團共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗（左）對談。XREX集團／提供

近期銀行的虛擬資產業務規劃備受關注，遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志在XREX集團旗下Podcast節目《Web3 大西進》中表示，遠銀在虛擬資產的策略規劃，是從法幣出入金，進一步跨入虛擬資產保管，再與合作夥伴討論穩定幣等延伸服務。

遠銀自2019年起，為國內虛擬資產交易所提供金流服務，並透過系統串接改善出入金流程。目前，遠銀在相關法幣出入金業務的市占率超過95％；在防詐方面，遠銀Bankee「跨域防詐網」已串聯銀行、XREX交易所等虛擬資產服務商（virtual asset service provider，VASP）及檢警，透過資訊共享與即時通報，協助攔阻疑似詐騙資金。

戴松志指出，遠銀過去主要投入虛擬資產的法幣端，若要進一步參與虛擬資產保管，需要理解不同於傳統金融的風險。他以系統備份為例：傳統金融系統發生伺服器故障，通常可透過備份還原；但虛擬資產的控制權與私鑰密切相關，若私鑰遺失，僅還原伺服器也未必能重新取得資產控制權。因此，遠銀在評估保管業務時，將風險控管列為準備重點。

金管會在2024年11月推出「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，台灣已有銀行與VASP合作，透過共管模式分散私鑰毀損、滅失或失竊的風險。

戴松志坦言，遠銀曾考慮參與首波試辦，但當時對風險控管的掌握度不高，因此繼續準備。他表示，隨著團隊對風險及應對方式更有把握，遠銀將從保管業務著手。

「當有金融機構願意出來做保管這件事情，它是一個信任。」戴松志將保管視為基礎，希望由銀行先建立這項能力，再由包括 VASP 在內的合作夥伴在此架構上發展其他服務，不必每項業務都由銀行自行投入。

至於穩定幣發行與其他衍生服務，戴松志表示，未來將與合作夥伴討論是否有需求，逐步評估在保管基礎上發展的可能性。

「如果整個虛擬資產產業好，我們銀行也會好。」戴松志表示，遠銀將自己視為加密金融的一環，希望將銀行長期累積的操守、紀律與信任帶入產業，與合作夥伴共同推動市場健全發展。

XREX集團共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗認為，虛擬資產產業歷經市場考驗，已展現技術與應用的可行性，但若要進一步擴大金融應用，仍需要與金融機構合作。銀行長期累積的紀律、內部控制與稽核制度，以及社會信任，是雙方合作的重要基礎。

「今天的新金融會變成明天的舊金融，它會是金融的一體。」蕭滙宗說。從遠銀規劃投入資產保管，到雙方期待拓展的匯款、融資等應用，銀行與 VASP 的合作，正逐步探索更廣泛的金融服務。

戴松志所談的相互靠攏，也呼應蕭滙宗對金融融合的期待：讓銀行累積的信任、風控經驗，與虛擬資產業者的技術及應用經驗相互結合。隨著鏈上金融與傳統金融逐步整合，雙方有機會共同打造服務更多使用者的下一代新金融。

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