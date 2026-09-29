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國泰產險：智慧電表結合住宅火險 建立居家安全雙防線

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣已正式邁入超高齡社會，2025年底65歲以上人口已逾467萬人，占總人口20% 以上。隨著高齡家庭及獨居長者增加，如何運用科技提升居家安全成為民眾重要課題。

根據台電統計，截至2025年底，全台已規劃約440萬具智慧電表，2030年則預計達600萬具目標。智慧電表不僅能掌握用電資訊、提升節能效率，更可透過用電數據分析，成為高齡家庭的重要守護工具，再結合住宅火險的規劃，將可建立居家安全雙防線。

以台電推出的「用電作息指標」功能為例，為透過智慧電表分析用戶的日常用電習慣，幫助隨時掌握家中狀況，以高齡家庭來說，善加使用將能達到保險以外的完整風險保障機制。國泰產險指出，智慧電表再結合住宅火災保險，將能建立居家安全雙防線。

住宅火災保險承保標的包括建築物、裝潢及住家動產，其中，高齡家庭常見的安全扶手、無障礙坡道均屬於裝潢的一部份；輪椅、助行器、電動床及醫療輔具等則屬住家動產，若因火災、爆炸、颱風洪水等承保事故造成損失，可依保單約定獲得理賠。此外，住宅火險保單亦提供臨時住宿費用、搬遷費用及生活不便補助金等保障，協助民眾在災害發生後減輕經濟負擔、儘速重建家園，提升高齡家庭面對風險的韌性。

國泰產險指出，現行住宅火災及地震基本保險保費相對親民，民眾可透過適度的保費支出建立基本的財產保障。以投保建築物火災保險300萬元、地震基本保險150萬元為例，年保費約僅1,850元，即可同時獲得火災、颱洪、第三人責任及地震等基本保障，有助於在事故發生時減輕家庭的經濟負擔。

智慧電表 國泰 台電

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