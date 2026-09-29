美元保單再添退休現金流選項 星展攜安達推2年繳費分紅終身壽險

美元保單再添退休現金流選項！星展銀行（台灣）攜手安達人壽推出「安達人壽美利星承美元分紅終身保險」，鎖定退休準備、資產配置及財富傳承需求，主打2年繳費完成終身保障，並自第4保單週年日起提供生存保險金，增加保戶退休後的現金流運用彈性。

在美元資產配置及退休理財需求持續受到關注下，壽險業者也陸續推出具備長期保障及現金流功能的美元保單。「美利星承」採美元計價，除終身壽險保障外，並透過生存保險金及分紅機制，提供保戶不同階段的資金運用選項。

從現金流設計來看，保戶完成2年繳費後，自第4保單週年日起，每年可領取生存保險金，可作為退休生活費或其他資金需求的補充來源。此外，保單設有「週年紅利」及「終極紅利」機制，分紅比例為80%，實際紅利金額仍須依保單條款及公司經營績效而定。

在保障及傳承功能方面，保險年齡達100歲時，可給付祝壽保險金及終極紅利；若符合保單約定的生命末期條件，亦可提前給付保險金，讓保戶可依人生不同階段的資金需求運用保障。

以40歲男性投保為例，若投保100萬美元保險金額、選擇2年繳費，原始年繳保費為58萬美元；首期及續期保費若採金融機構自動轉帳，可享高保費折扣2%及轉帳折扣1%，合計3%保費折扣後，實際年繳保費為56萬2,716美元。

安達人壽表示，「美利星承」主要透過短期繳費、長期保障及生存給付等設計，因應退休、資產配置與傳承等需求。至於美元保單涉及匯率及外幣資產配置風險，實際投保仍應依個人財務狀況及保單條款評估。