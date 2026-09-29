新台幣狹幅盤整 開盤小貶0.2分

金管會近日宣布，為防止投資人過度槓桿，將由聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計10月底正式上線。未來在取得客戶同意後，銀行可掌握客戶在券商端的融資情形，券商也可以查詢客戶在銀行端的借款狀況，補上過去銀行與證券體系「各看一半」的監理缺口。

2026-09-29 09:24