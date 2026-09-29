快訊

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

iPhone 18 Pro又爆災情！錄影畫面莫名抽動 網教2招改善

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣狹幅盤整 開盤小貶0.2分

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中秋節連續假日後第一個交易日，新台幣匯價以31.8元開盤，小貶0.2分，本周新台幣收月線及季價，早盤新台幣呈狹幅盤整。

匯銀指出，川普拒絕一項為期7天、可促成荷莫茲海峽重啟的停火提案；聯準會理事庫克(Cook)稱AI帶來的生產力提升不足抵銷短期通膨壓力，債市承壓，美10年公債升6點至5.24%，美股收跌。

市場關注本周美國幾項重要經濟指標公布，包括9/30 美國 8 月核心個人 PCE 物價指數。10/1 美國 9 月 ISM 製造業指數。以及10/2 美國 9 月非農就業人口變動、9 月失業率、9 月平均時薪。

新台幣 台幣 匯價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股收盤／四大指數收黑 費半跌1.6% 美伊僵局推升通膨疑慮

川普拒絕伊朗停火提議 亞股收盤互有漲跌油價攀升

台股連假後變盤？郭哲榮點名通膨、AI兩大關鍵 喊話「現在跌是跌假的」

川習會後政經變數降低 台股中秋長假後回歸基本面

相關新聞

國銀卡位虛擬資產業務

隨著《虛擬資產服務法》及相關子法可望於明年第1季上路，多家本國銀行布局加速擴大，並吸引尚未進場的國銀有意加入戰局。除國泰世華銀、中信銀、凱基銀、聯邦銀、台新銀已申請虛擬資產保管試辦，玉山銀、遠銀及王道銀也有意跟進。

「四貸同堂」金管會出手了！李同榮：再不管將爆裂成災

金管會近日宣布，為防止投資人過度槓桿，將由聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計10月底正式上線。未來在取得客戶同意後，銀行可掌握客戶在券商端的融資情形，券商也可以查詢客戶在銀行端的借款狀況，補上過去銀行與證券體系「各看一半」的監理缺口。

智慧電表不只省電 國泰產險：結合住宅火險建立居家安全雙防線

台灣已正式邁入超高齡社會，2025年底65歲以上人口已逾467萬人，占總人口20%以上。隨著高齡家庭及獨居長者增加，如何運用科技提升居家安全成為民眾重要課題。根據台電統計，截至2025年底，全台已規劃約440萬具智慧電表，2030年則預計達600萬具目標。

RWA落地 面臨兩挑戰

除了穩定幣逐步成為銀行布局焦點，將股票、債券、基金及黃金等現實世界資產（Real World Assets）搬上區塊鏈的RWA代幣化，也成為國銀關注重點。儘管國內金融機構已進行多項概念驗證（PoC），但國銀普遍認為，RWA在國內要實現大規模商業化落地，現階段仍面臨法律框架未定，以及流動性與清算機制匱乏等兩大結構性挑戰。

國銀新南向放款 再衝高

國銀新南向放款8月再衝高。據金管會統計，單月新增701億元，累計前八月新增4,648億元，雙雙寫史上同期新高；其中澳洲前八月新增1,685億元、占整體逾三成，穩居最大成長市場。

玉山學術獎 頂尖人才發光

玉山銀行與臺灣大學管理學院於24日舉行2026「玉山學術獎」頒獎典禮，由臺大管理學院院長陳家麟、玉山銀行個金執行長許美麗共同頒獎，今年獲獎教授為財金系教授曾郁仁，這是曾郁仁第六度獲獎，研究成果更發表在《Management Science》國際頂尖期刊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。