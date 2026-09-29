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新台幣狹幅盤整 開盤小貶0.2分
中秋節連續假日後第一個交易日，新台幣匯價以31.8元開盤，小貶0.2分，本周新台幣收月線及季價，早盤新台幣呈狹幅盤整。
匯銀指出，川普拒絕一項為期7天、可促成荷莫茲海峽重啟的停火提案；聯準會理事庫克(Cook)稱AI帶來的生產力提升不足抵銷短期通膨壓力，債市承壓，美10年公債升6點至5.24%，美股收跌。
市場關注本周美國幾項重要經濟指標公布，包括9/30 美國 8 月核心個人 PCE 物價指數。10/1 美國 9 月 ISM 製造業指數。以及10/2 美國 9 月非農就業人口變動、9 月失業率、9 月平均時薪。
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