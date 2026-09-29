「四貸同堂」金管會出手了！李同榮：再不管將爆裂成災

金管會近日宣布，為防止投資人過度槓桿，將由聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計10月底正式上線。未來在取得客戶同意後，銀行可掌握客戶在券商端的融資情形，券商也可以查詢客戶在銀行端的借款狀況，補上過去銀行與證券體系「各看一半」的監理缺口。

趨勢專家李同榮對這項政策用八個字形容：「遲來警覺，為時不晚」。他建議金管會要搭配「三觀」政策：觀察資金流向、觀察整體總槓捍、觀察槓捍集中度。

同時應該重視資金如洪水，過度槓桿操作股市，不重視四貸同堂或多貸入股亂象，一旦股市重挫，金融體系堤防崩潰，勢將爆裂成災。

李同榮表示，自從今年5月下旬，台股熱絡、指數飆高，市場出現民眾利用房貸、房屋增貸、股票融資、信貸、等方式層層疊加槓桿資金投入股市的現象，他即提出「四貸同堂」警語。而金管會從「風險可控」到跨業聯防，監理終於正視問題。

他表示，「四貸同堂」包括既有房貸、房屋增貸、股票融資／質押、信用貸款。這四種資金來源，最值得關注的不是「有幾種貸款」，而是同一個投資人的總體槓桿到底有多高？

過去銀行只知道銀行端的借款，券商只掌握證券端的融資，彼此資訊無法完整勾稽，因此一個投資人在不同金融體系重複加槓桿，各金融機構卻可能只看到自己承作的那一小部分，這正是監理盲點。

李同榮指出。買房有房貸、家庭有信貸、企業有周轉金，本來就是金融體系正常功能。真正值得監理單位注意的是：貸款資金若大量轉進股市，尤其經過房屋增貸、信貸、股票質押再投入市場，槓桿就可能一層疊上一層。

多頭行情裡，這套模式看起來非常漂亮：房屋提供擔保→借出資金投入股票→股票上漲→再質押股票取得資金→再度投入股市。資產上漲時，槓桿可以放大報酬。

但市場一旦反轉，同一套機制也會反過來放大損失。股票下跌造成追繳，追繳導致賣股；賣股又壓低股價，甚至迫使投資人處分其他資產或尋求更多借貸。這才是「四貸同堂入股」真正應該被關注的地方。

李同榮認為，值得肯定的是，金管會後續政策已開始快速修正。8月4日，金管會宣布，從10月起要求本國銀行新增申報「個人購買股票等金融商品理財周轉金」，範圍可能包括理財型房貸、信貸、股票質借等，希望掌握有多少周轉金流入投資理財。

到了9月22日又再往前一步，宣布建立銀行與券商之間的跨業信用查詢機制。

未來券商辦理融資授信，可以看到客戶銀行端的借款；銀行辦理授信，也能掌握客戶券商端的融資狀況。金管會明確表示，此制度的重要目的，就是協助金融機構判斷客戶是否存在「過度槓桿」。

這一步很重要，因為監理思維終於由：「這筆貸款有沒有違約？」進一步走向：「這個人的總槓桿到底多高？」這才是正確方向。

李同榮認為，台灣近年金融政策有一個值得檢討的現象：對房市信用管制非常積極，但對於民間資金透過房屋增貸、信貸、股票融資等多重管道進入資本市場，過去的跨業整合監理卻相對不足。

同樣是一塊房屋資產，如果購置第二戶受到嚴格成數限制；但屋主以既有房屋取得資金，再搭配其他信用工具投入股票，若監理制度無法看見完整槓桿，銀行又間接鼓勵與助長，就容易出現風險管理上的落差。

李同榮建議，10月底聯合徵查新制度上線只是第一步。未來真正需要觀察的，我認為至少有三件事：

第一，觀察資金流向：多少房屋增貸、理財型房貸與信貸資金實際進入股票及金融商品？

第二，觀察整體槓桿：監理不能只看銀行端，也不能只看券商端，而應從同一自然人的整體金融負債來判斷風險。

第三，觀察槓桿集中度：即使四貸同堂只占少數，也必須進一步了解高槓桿是否集中在特定族群、特定資產或特定市場。

李同榮分析，今年6、7月主管機關認為四貸同堂比例不高、整體授信風險仍在可控範圍；如今從新增理財周轉金申報，到10月底銀行與券商跨業信用查詢制度上線，顯示監理已開始補強原有制度的資訊落差。

李同榮最後指出，從最初認為風險尚屬可控，到如今主動建立跨業聯防制度，雖然來得稍晚，但方向終於走對。四貸同堂入股，不能只看四筆貸款；真正該管的，是四筆貸款背後疊加起來的「一個總槓桿」。

金管會遲來警覺，為時不晚，否則，若四貸同堂或多貸入股亂象持續延燒。一旦股市重挫，金融體係防堤崩潰，勢將爆裂成災。