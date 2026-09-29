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玉山學術獎 頂尖人才發光

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行與臺大管理學院舉辦「玉山學術獎」頒獎典禮，由臺大管院院長陳家麟（右二）與玉山銀行個金執行長許美麗（左三）共同頒獎予臺大財金系教授曾郁仁（右三）。玉山金控／提供
玉山銀行與臺大管理學院舉辦「玉山學術獎」頒獎典禮，由臺大管院院長陳家麟（右二）與玉山銀行個金執行長許美麗（左三）共同頒獎予臺大財金系教授曾郁仁（右三）。玉山金控／提供

玉山銀行與臺灣大學管理學院於24日舉行2026「玉山學術獎」頒獎典禮，由臺大管理學院院長陳家麟、玉山銀行個金執行長許美麗共同頒獎，今年獲獎教授為財金系教授曾郁仁，這是曾郁仁第六度獲獎，研究成果更發表在《Management Science》國際頂尖期刊。

曾郁仁本次獲獎的論文中，首次透過複合樂透（Compound Lotteries）之間的選擇，提供一套用以衡量高階Arrow-Pratt係數的方法論，以「風險分攤」（Risk Apportionment）為理論基礎，開發出簡單、系統化且可推廣的程序，成功引出審慎（Prudence）、節制（Temperance）及其他高階風險態度的Arrow-Pratt係數，並實證個人在各階之間的風險規避程度呈顯著的正相關。

玉山銀行個金執行長許美麗表示，玉山為鼓勵國內商管及經濟領域的卓越研究，躍升國際學術舞台，自2010年設立玉山學術獎，陸續與臺大、政治大學、清華大學、交通大學等11所國內頂尖大學合作，共頒發97座獎項，臺大管理學院年年展現豐沛的學術能量，累計共有46人次教授、43篇研究成果刊登在國際一流管理學及經濟學領域的期刊。此外，玉山也有超過470位的臺大畢業校友在各單位都有良好的表現，感謝臺大為台灣這片土地培育出許多傑出的多元人才。

臺大管理學院院長陳家麟也提到，在國際頂尖期刊發表學術研究，是一段漫長而艱難的挑戰，不僅對於學術研究要有高度好奇心與熱忱，更需要投入極大心血與付出。非常感謝玉山學術獎的長期支持，這份來自學校與企業界的溫暖和期許，讓教授們能無後顧之憂的專注於學術創新。未來臺大管院也將持續與企業攜手，共同推升台灣在國際管理學界的能見度。

玉山表示，企業要邁向永續、國家要持續繁榮，核心根基在於源源不絕的人才。優秀的人才培育非一朝一夕，仰賴學校的鼎力栽培、教授深厚的學術底蘊及卓越的教學品質。玉山將持續支持管理學、經濟學領域的頂尖研究，讓世界看見台灣學術界的國際實力。

玉山 玉山銀行 樂透

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