國壽保戶健康年報 揭曉

國泰人壽24日舉辦「2026國泰人壽未來健康日」，並同步揭曉連續第三年發布的《國泰人壽2026保戶健康年報》，以近800萬名保戶數據，首度從生命歷程解析長壽人生的健康與財務風險，成為首家了解自身保戶健康餘命的壽險公司。年報發現，2025年國泰人壽保戶平均壽命為84.31歲，健康餘命為71.49歲，意味約有15%的時間處於健康受限的狀態。

國泰人壽總經理林昭廷表示，國泰人壽響應政府的「健康台灣」政策，期待透過「未來健康日」攜手國家、企業及所有合作夥伴，甚至保險同業，一起思考如何讓保戶、民眾能夠追求更長的健康餘命，擁有更好品質的生活，也能同步降低台灣整體醫療資源負擔。

以國泰人壽FitBack 健康促進平台為例，近期配合衛福部的健康幣、運動部的運動幣，讓FitBack能夠發揮更大的力量，幫助養成好的運動習慣、好的飲食習慣，也做好預防，包括施打疫苗、接受篩檢，讓心理保持平衡。

國壽健康智庫從《國泰人壽2026保戶健康年報》中進一步發現，癌症影響保戶「生命的長度」，尤其減損生命的前三大癌症為肺癌、肝癌和乳癌，平均讓死亡個案損失超過十年的潛在壽命；此外，各項疾病也正侵蝕國人健康生活時間，其中，骨骼肌肉疼痛、失智症為前兩大失能負擔損失疾病，尤其骨骼肌肉疾病，包含骨關節炎、下背痛及頸痛造成的失能負擔，換算後平均每位罹病保戶每年減損近一個月的健康生活時間，顯示長壽風險不只在於「活多久」，更在於能「健康多久」。

國泰人壽提出「提升健康餘命」三大行動。首先，健康要存，每年於生日前後檢視健檢結果與追蹤，為自己培養一項能持續的健康習慣；其次，醫療要備，定期盤點保障缺口，預留可即時運用的醫療準備金；最後，照護要談，在60歲以前與家人討論未來「誰來照顧、在哪裡照顧、費用如何支應」。為長壽人生保留更多健康、自主選擇的空間。