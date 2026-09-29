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銀行App變身防詐守門員

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

詐騙手法不斷翻新，銀行App也從單純的交易工具，進一步變身「防詐守門員」。台北富邦、中國信託、玉山及國泰世華等銀行陸續將防詐機制直接嵌入App，從轉帳前辨識風險、交易中即時示警，到發現受騙後一鍵鎖定帳戶，甚至運用AI辨識高風險帳戶、異常刷卡行為，讓防詐從過去事後通知，進一步提前到交易發生的關鍵時刻。

北富銀將「鷹眼模型」對警示帳戶及高風險交易的辨識能力導入Fubon+，當客戶嘗試轉帳至系統監控的高風險帳戶，App會立即跳出警示，提醒再次確認交易資訊；針對「解除分期付款」等常見詐騙劇本，也建立專屬預警機制。此外，客戶輸入轉入帳號後，無論本行或他行帳戶，系統都會即時顯示轉入戶名，讓客戶先確認收款人身分再匯款。

國泰世華則從預防與阻斷兩端強化CUBE App安全防護。除了「卡片安全鎖」可由客戶自行限制信用卡、簽帳金融卡的交易時間、地區、類型及單筆金額，也針對常見釣魚簡訊推出「簡訊收件匣」，客戶收到不確定是否由銀行發出的訊息時，可直接回到CUBE App確認是否為官方簡訊，降低誤點偽冒連結的風險。

中信銀行則以「身分驗證與交易安控」及「跨通路智慧聯防」為核心，整合行動銀行、網路銀行、ATM及客服等交易與風險訊號，再透過大數據與AI提高異常交易辨識能力。若客戶使用App轉帳時正處於通話狀態，系統會主動提醒是否正在依他人指示操作。

App 銀行 北富銀

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