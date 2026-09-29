RWA落地 面臨兩挑戰

除了穩定幣逐步成為銀行布局焦點，將股票、債券、基金及黃金等現實世界資產（Real World Assets）搬上區塊鏈的RWA代幣化，也成為國銀關注重點。儘管國內金融機構已進行多項概念驗證（PoC），但國銀普遍認為，RWA在國內要實現大規模商業化落地，現階段仍面臨法律框架未定，以及流動性與清算機制匱乏等兩大結構性挑戰。

國泰世華銀行分析，RWA概念驗證難以大舉落地，主因在於鏈上清結算基礎建設仍待普及，如存款代幣或穩定幣基礎建設，更關鍵的是線下實體資產權利與鏈上代幣對應的法律框架尚未健全，但仍持持積極評估、審慎前行的態度研議商業潛力與落地可行性。