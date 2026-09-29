國銀卡位虛擬資產業務

隨著《虛擬資產服務法》及相關子法可望於明年第1季上路，多家本國銀行布局加速擴大，並吸引尚未進場的國銀有意加入戰局。除國泰世華銀、中信銀、凱基銀、聯邦銀、台新銀已申請虛擬資產保管試辦，玉山銀、遠銀及王道銀也有意跟進。

部分銀行已進一步跨足企業穩定幣結算，另有業者評估擴增保管幣種及拓增業務，國銀虛擬資產布局正逐漸從保管向金流延伸。

在虛擬資產保管業務方面，部分先行試辦的銀行正穩步擴大規模。凱基銀行目前保管業務持續推進，採高規格硬體安全模組（HSM）技術分階段擴增幣種，已由第一階段的比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、美元穩定幣USDT，第二階段擴展至XRP、SOL、TRX、DOGE及USDC，託管幣種達八種，整體規模較去年同期呈現成長。

國泰世華銀行目前仍依試辦方向，以小範圍、邀請制穩健推進高資產客群的比特幣與以太幣保管，著重於驗證錢包管理、私鑰安全防護、交易監控、資訊安全與洗錢防制與內控；聯邦銀行自2025年9月啟動試辦後，已順利完成第一階段半年的試辦。

尚未進場的銀行亦磨刀霍霍。王道銀行明確表態，規劃待主管機關明年首季發布專法相關子法後，依規正式遞件申請虛擬資產託管業務，初期鎖定法人與高資產客戶的比特幣及以太幣需求；遠銀日前也曾表示有意進軍虛擬資產保管業務；玉山銀行則成立跨部門專責團隊積極研議，強調在推出結算前，應先以保管業務建立技術基礎與客戶信任。

值得關注的是，國銀戰線已不再侷限於保管，同時鎖定具備低成本優勢的企業「穩定幣結算」金流服務大餅。目前除了中國信託銀行和王道銀行已宣布推出企業穩定幣結算服務之外，凱基銀行則表示，早在二、三年前著手研究企業客戶於虛擬資產應用上的痛點，目前凱基銀已攜手多家VASP交易所推展企業穩定幣結算服務，且已有企業客戶透過該服務將穩定幣兌換回法幣的案例。

聯邦銀行引述調查指出，逾四成國際企業已使用穩定幣，且逾一成海外台商開始嘗試以其進行跨境支付，因此整合金流、提供穩定幣結算服務勢在必行；國泰世華銀行認為，穩定幣具備跨境、全天候運作等特性，未來在企業跨境收付款及資金結算等領域具有潛在應用空間，目前相關服務處正在研究規劃階段；台新銀則表示，已有部分企業客戶對穩定幣結算服務表達關注，將評估可行性和特定應用場景。

國銀業者普遍認為，銀行在法遵、防制洗錢與法幣清算具深厚優勢，未來透過與VASP分工互補，虛擬資產將深度嵌入傳統企金與金流生態，開啟下一階段競爭新局。