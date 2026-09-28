匯率逆風也壓不住！新南向放款8月爆量 全年衝6,000億元天量

國銀新南向放款8月再衝高。據金管會統計，單月新增701億元，累計前八月新增4,648億元，雙雙寫史上同期新高；其中澳洲前八月新增1,685億元、占整體逾三成，穩居最大成長市場。

截至8月底，國銀對新南向18國放款餘額達2兆4,643億元。前八月新增量已大幅超越2022年全年2,657億元歷史高峰，也達全年800億元政策目標的5.8倍。

市場依目前動能推估，今年全年新增量有機會進一步挑戰6,000億元天量。金管會自2017年訂定新南向放款目標以來，過去僅2022、2024年全年增量突破2,000億元，今年才八個月就已超過過往高峰近一倍。

更值得注意的是，8月這波增長還是在「匯率逆風」下出現。當月美元兌新台幣貶值約1.9%，美元貶值原本會壓低美元放款換算後的新台幣帳面餘額，但新台幣計價放款仍增加701億元。

進一步排除匯率影響，以美元計價單月更大增36.79億美元，寫單月新高，總餘額也攀上778.2億美元新高。相較7月美元計價增加20.91億美元，8月剔除匯率後的放款增量再明顯擴大。

換言之，8月新南向放款在匯率逆風下，仍衝出強勁增幅。這也顯示台商海外投資、聯貸及跨境資金調度需求仍相當強勁。

從市場別來看，澳洲、越南及新加坡包辦前三大，前八月分別新增1,685億元、904億元及816億元。其中澳洲8月單月再增加392億元居冠，無論單月或累計增量都排名第一。

銀行圈指出，澳洲放款快速成長，除2032年布里斯本奧運帶動基礎建設投資外，資料中心、航空運輸等產業擴張，也推升大型聯貸及融資需求。澳洲因而成為今年新南向放款最大引擎。

另外兩股動能則來自供應鏈移轉及跨境金融。台商持續赴越南、泰國、印尼及印度設廠，帶動建廠、營運資金及上下游融資需求；新加坡則扮演區域資金調度、聯貸及投資樞紐，推升跨境金融商機。

銀行別方面，前八月新增放款前三大為中信銀、國泰世華銀及北富銀，分別增加541億元、529億元及500億元。玉山銀新增485億元、兆豐銀397億元緊追；單看8月，中信銀新增173億元居首，國泰世華銀增加141億元排名第二。

隨供應鏈南移、跨境金融與澳洲商機同步發酵，今年新南向放款規模已從過往全年2,000億元級，進一步躍升至5,000億至6,000億元的新量級。