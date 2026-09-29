八業者法說 10月登場

為強化上市公司資訊揭露透明度並健全公司治理，臺灣證券交易所持續推動上市公司舉辦法說會，統計今年以來全體上市公司已累計舉辦超過2,327場法說會。證交所宣布，10月將有大台北（9908）、春源等八家上市公司於台北101證交所場地接力自辦法人說明會，提供投資人掌握企業營運現況與未來展望的溝通管道。

10月法說會均假台北101大樓1樓證交所資訊展示中心辦理。上半月由10月2日大台北率先登場，隨後依序為10月8日春源、10月13日元禎、10月14日味王及10月15日喬福。月底則由10月29日南緯、波力-KY同日接力，並於10月30日由南染壓軸舉行。

證交所指出，法說會不僅是企業向投資大眾說明營運績效、產業前景與傳達經營價值的關鍵平台，更能促進雙向交流，深化市場對企業經營挑戰與機會的了解。

證交所提醒，投資人除可親臨現場，亦可透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」同步收看線上轉播；持股股東更可利用「集保e手掌握App」設定接收WebPro推播通知。此外，各公司基本資料與法說會中英文簡報均可至公開資訊觀測站查詢。