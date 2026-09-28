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日圓貶勢收斂？國銀：官方阻貶意願高 估維持區間震盪
日圓貶至158價位後止跌，國銀認為，貶至158價位後隨即有消息稱日本央行正在進行匯率檢查使貶幅收斂，顯示目前日本官方阻貶意願仍高，但進一步升值空間受限，預期至年底前應會維持152-160震盪格局。
國泰世華分析，9月18日日本央行雖升息一碼，但日圓不升反貶，主要原因包括兩位今年由首相高市早苗任命的委員投下反對票，顯示未來升息阻力仍不小；央行總裁植田和男的會後記者會鷹鴿論述混雜，並未出現明顯轉向；大量投機部位押注日圓走強，期貨淨多單部位為近一年新高、歷史次高，市場過度押注央行轉趨鷹派的預期落空，投機部位平倉使後續貶值壓力上升。
然而，國泰世華指出，日圓貶至158價位後隨即有消息稱日本央行正在進行匯率檢查使貶幅收斂，顯示目前日本官方阻貶意願仍高，但進一步升值空間受限，預期至年底前應會維持152-160震盪格局。
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