黃金跌勢煞不住！「兩因素」壓盤 市場緊盯Fed下一步

國際金價28日再度重挫，失守每英兩4,200美元大關。最新報價顯示，28日盤中最低下探4,191.41美元，相較開盤4,260.31美元，一度急殺近70美元；若從近五日走勢來看，金價已從4,360美元附近一路滑落，短線跌勢明顯加劇。

金價持續承壓，主要仍與聯準會（Fed）升息預期及油價走高有關。美伊在荷莫茲海峽問題上仍陷僵局，推升能源價格，市場憂心高油價再度加劇通膨壓力。

Fed官員近期也接連釋出鷹派訊號，目前市場預估10月再升息1碼機率約65%至70%，升息預期帶動美元走強、美債殖利率維持高檔，壓抑不孳息黃金表現。

技術面也進一步轉弱，目前金價不僅跌破5日、10日及20日均線，更跌破約4,279美元的60日均線，4,200美元心理關卡也宣告失守。金價上周已累計下跌逾2%，如今再探4,190美元附近，短線市場將觀察能否重新站回4,200美元；本周即將公布的美國PCE通膨及9月就業報告，則可能成為下一波金價走勢的重要關鍵。