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銀行APP有多狂？海外ATM直接領錢、30分鐘跨境匯款 新功能一次看

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國泰世華銀行、中信銀行、台北富邦銀行、玉山銀行及永豐銀行等銀行各出奇招，搶攻一站式金融服務商機。 示意圖／AI生成
國泰世華銀行、中信銀行、台北富邦銀行、玉山銀行及永豐銀行等銀行各出奇招，搶攻一站式金融服務商機。 示意圖／AI生成

銀行APP還只能查餘額、轉帳、繳卡費？現在一支手機能做的事愈來愈多，從出國直接到海外ATM領當地現鈔、最快30分鐘完成跨境匯款，到一次掌握銀行、證券及保險資產，甚至手機翻面就能自動登出。銀行正把過去必須跑分行、跨平台才能完成的金融服務陸續搬進APP，國泰世華銀行、中信銀行、台北富邦銀行、玉山銀行及永豐銀行等銀行各出奇招，搶攻一站式金融服務商機。

其中，出國族最有感的莫過於跨境提款及匯款服務。玉山銀行推出國內首創「跨國無卡提款」，客戶可先透過行動銀行APP預約，再到海外合作ATM直接提領當地現鈔，滿足旅途中臨時用鈔、分段提款，以及「用多少、領多少」的需求，不必一次攜帶大筆現金出國。

玉山跨國無卡提款目前已在日本、泰國上線，未來還將持續布局東南亞及歐美市場。除了直接到海外提款，玉山行動銀行APP也提供24小時線上換匯、外幣到價及高低點通知，以及外幣平均成本管理，讓客戶從換匯、匯率管理到海外使用外幣都能透過APP完成。

國泰世華今年攜手Visa推出CUBE App小額跨境匯款服務，提供24小時、全年365天服務，最快30分鐘即可全額到帳，解決過去經中間轉接行扣除手續費，可能造成受款人實際收到金額不足的問題。

國泰世華這項服務也不需要事先約定受款人帳號，省下到分行辦理約定帳號的流程，客戶直接使用台幣帳戶即可匯款。目前同步支援美元、港幣、日圓、英鎊、新加坡幣、澳幣、加拿大幣及泰銖等8大主流幣別。

中信銀行則把APP特色做到生活細節。其「智能匯率到價通知」並非單純通知匯率碰到某個價位，而是透過專利技術整合長期市場匯率走勢、即時市場價格及客戶個人歷史換匯成本，主動辨識相對有利的換匯時機並通知客戶，讓民眾不用一直盯著匯率。

中信還推出「翻蓋手機自動登出」，客戶使用APP時，只要把手機翻轉蓋下，即可快速登出，降低畫面資訊遭窺視、側錄或未經授權操作的風險。此外，中信APP還能「換裝」，市場首創的「主題設定」攜手多款人氣IP，設定後從登入畫面、首頁、導覽列，甚至手機桌面的APP圖示都會換上IP圖案，讓金融APP也能依照個人喜好更換介面。

北富銀Fubon+則朝跨業整合發展。「資產負債分析」整合銀行、證券及人壽等跨業資產資訊，再透過「消費分析」、「投資分析」及「目標計畫」等功能，把較複雜的金融資訊圖像化，協助客戶掌握整體財務狀況。

Fubon+同時串聯證券開戶、網路投保及生活金融服務，讓客戶不用在不同金融平台間切換；使用介面也提供樂齡大字版、深色模式及全功能英文版，滿足不同年齡、使用習慣及語言背景客戶需求。

永豐銀行則迎來行動銀行APP十年來最大規模改版，從使用者介面（UI）及使用者體驗（UX）同步下手。新版APP提供個人化資產總覽及明細視圖，常用功能也能依個人習慣自行設定，讓客戶更快找到需要的服務。

信用卡管理也進一步搬進手機，永豐APP提供信用卡交易「一鍵開關」，並可線上完成掛失及補發；投資方面則優化一次申購多檔定時定額基金流程，協助客戶提高資產配置效率，也支援資金進出即時通知及消費上限自主設定。

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