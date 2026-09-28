金融業打造永續生態 推綠色採購、退出燃煤產業投資

配合金管會推動綠色金融行動方案3.0與台灣接軌IFRS永續揭露準則，金融業積極響應，國泰金2025年綠色採購金額達新台幣15.33億元，年增44%；為落實脫碳承諾，富邦人壽規劃2030年底前全面退出燃料煤營收或發電產能占比逾5%的相關企業投資。

國泰金近年加速推動低碳轉型，透過「永續採購、綠色金融商品、綠色建築、智慧綠房東」等行動，將永續落實到營運。國泰金2025年綠色採購金額高達15.33億元，年成長44%。

國泰金副總經理翁德雁表示，國泰金內部採購規範中納入永續採購原則，允許在符合使用需求且價差10%以內情況下，採購具有環保標章或環境友善認證的產品與服務。目前國泰金綠色採購範疇，已全面涵蓋綠電、電腦與伺服器、保險商品、綠建材及節水設備等多元領域。

在營運減碳方面，國泰金控與旗下人壽、銀行、產險、證券及投信等主要子公司總部，已在2025年全面達成100%使用再生能源的重要里程碑；其中，國泰人壽推出的「智慧綠房東」針對商辦大樓租戶自建綠電不易的痛點，以房東角色串聯節能管理與再生能源共享機制。

富邦人壽2025年永續報告書指出，富邦人壽持續引導資金流向綠色及永續產業。截至2025年底，綠色金融投資規模已達1.99兆元，較基準年成長17%，並以2030年較基準年成長32%為目標，支持產業邁向低碳轉型。

為落實脫碳承諾，富邦人壽規劃2030年底前全面退出燃料煤營收或發電產能占比逾5%的相關企業投資，並於2040年底前全面退出非典型油氣開採營收占比逾5%企業。同時，富邦人壽協同富邦金控推動議合專案，透過議合問卷、工作坊等方式，引導被投資企業建立更明確的永續及低碳轉型方向。

凱基金控表示，自2016年至2025年，集團綠色採購金額已逾13億元，其中2025年採購金額突破4億元。凱基金控暨旗下子公司也將永續採購延伸至能源面向，持續擴大綠電採購，2022年至2025年間，集團累計綠電採購金額已逾1億元，逐步降低營運碳足跡。

凱基金控表示，集團以ONE KGI為核心策略，將永續思維融入採購決策與日常營運，展現集團永續行動力，旗下各子公司依循永續採購原則，優先選用低污染、低耗能、可回收，且具備國內外環保認證的產品。