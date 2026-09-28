日圓匯率遭低估？國銀估未來具升值空間

隨著日本銀行明顯表現出貨幣正常化的政策基調，但日圓兌美元卻在逼近158的貶值區間，本國銀行認為，在日銀釋出明確緊縮訊號與常態化升息預期下，日圓兌美元匯率目前仍遭到市場低估，隨著美日利差持續收斂，日圓後市具備進一步上漲空間。

日銀總裁植田和男在9月升息25個基點、將政策利率調升至1.25%後，明確表態國內通膨壓力升高，日銀政策環境已正式邁向新階段。植田和男進一步強調，日銀現階段任務必須採取積極行動，避免通膨超過合理水準，而非過去僅著眼於能否達成2%通膨目標，凸顯日銀防範通膨過熱的政策決心。

然而，此次日銀決策最終以7比2票表決通過，儘管兩名由首相高市早苗提名的委員主張維持利率不變，但植田和男在會後的鷹派言論，大幅強化了市場對後續升息路徑的預期。市場普遍解讀，日銀決策委員會已逐步凝聚共識，可能接受以每季升息25個基點的節奏持續推進至2027年第2季，最終將政策利率調升至2%水準。

國銀認為，日銀開啟常態化升息循環，代表日圓長期維持的超低利率環境正出現根本性逆轉。在實質利率逐步改善及貨幣政策正常化支撐下，目前日圓兌美元匯率仍處於相對低估水準，未來隨著市場進一步消化升息步調，日圓中長期升值潛力值得關注。