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壽險上半年新增房貸年成長1倍 今年業務動能可期

中央社／ 台北28日電
壽險業者2026年上半年新增房貸達新台幣789.7億元，較去年同期成長1倍。 聯合報系資料照
壽險業者2026年上半年新增房貸達新台幣789.7億元，較去年同期成長1倍。 聯合報系資料照

根據聯徵中心統計，壽險業者2026年上半年新增房貸達新台幣789.7億元，較去年同期成長1倍。壽險業者表示，為減少幣別錯配，房貸業務也是尋找國內投資管道的選項之一，房貸餘額確有增加，預期今年房貸業務仍有一定成長動能。

民眾辦理房貸通常先想到銀行，但實際上部分壽險業者也有承作房貸業務；不過，因為壽險業資金成本較銀行高，加上涉及業務員也需接受額外教育訓練等，因此並非每家壽險皆承作房貸業務，或雖有房貸業務但實際件數與規模極少，多數會視房屋地點是否在都會區而定。

根據現行法規，依照保險法第146之3條規定，保險公司放款總額不得超過保險業資金的35%；其中，以動產或不動產為擔保的放款金額不能超過保險業資金5%。整體來看，保險公司配置在放款的資產通常僅占投資金額的3%至5%，僅為資產配置一環，不會是主要投資項目。

2024年下半年市場一度傳出「房貸荒」，因部分房貸案件撥款時間拉長，部分民眾轉向壽險業者申辦房貸，帶動壽險業房貸業務成長。根據財團法人金融聯合徵信中心統計，壽險公司2026年上半年新增房貸規模達789.7億元，年成長102.7%；相較之下，銀行新增房貸金額8731億元，年減0.7%。

國泰人壽表示，房貸以承作買賣購屋件為主，支持首購與自住需求，主要服務保戶與受薪階級，並依還款能力、購屋地點等條件審慎評估，兼顧客戶需求及資產品質。

展望房市，國泰人壽指出，持續關注房市及購屋需求，穩健辦理房貸業務；青安3.0有助於支持整體自住購屋需求，國壽持續觀察市場變化。目前房貸維持正常受理與撥款，實際時程視個案作業進度而定。

過去疫情期間因各國央行大幅降息，國內房貸利率降至歷史新低，部分壽險業者因此暫停受理房貸業務新件，富邦人壽於2024年7月恢復受理房貸業務新件。

富邦人壽說明，因應接軌新一代清償能力制度，持續提升新台幣資產配置，房貸在風險資本與收益考量下具吸引力，2026年目標為新增房貸800億元、年增33%。

壽險高層指出，保險業今年接軌新制，為持續減少幣別錯配，除了增加外幣保單銷售外，另一方面也在尋求增加國內投資，房貸業務自然是其中一個選項，加上先前在銀行控管較嚴，壽險業房貸業務近年確實有所增加。

業者觀察，以今年上半年來看，餘額的確有所成長，不過，壽險辦理房貸風險控管也會較嚴格，包含擔保品所在地理位置、貸款成數、個人還款能力等都會檢視。近期市場資金相對緊俏，整體而言，預期今年房貸業務還是會持續成長。

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