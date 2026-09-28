豪宅門檻不動 建商推兩戶合一策略

中央銀行第三季理監事會鬆綁房市管制措施，自然人第二戶購屋貸款最高成數提高至七成，建商購地貸款也取消一定期間內動工的切結要求，但市場關注的高價住宅門檻文風不動，最高房貸成數僅三成、且無寬限期。建商為了自救，豪宅愈推愈小，並且出現「兩戶合一」的銷售策略。

不動產開發全聯會理事長陳勝宏日前指出，北市高價住宅門檻七千萬元多年未調，以現在新屋每坪一五○萬到兩百萬元計算，五十坪宅就可能踩進豪宅線，建議北市門檻應提高至一點二億元。

房產業者表示，豪宅線長期不動，目前建商主要出現兩種調整方式因應，首先是「縮坪控總價」。過去七十、八十坪甚至百坪產品，如今逐漸縮到五十坪以下，建材、公設及單價仍維持高檔，但藉由縮小權狀坪數，盡可能把總價控制在豪宅線以下。

其次，力銘建設董事長郭淑珍坦言，建案規畫考量北市高價住宅貸款限制，推案重新調整設計，增加廿六、廿八坪產品，希望提高買方資金調度彈性。

而這類大小坪數交錯的方式，也成為建商因應央行管制的銷售策略，房產業者說，透過「兩戶合一」方式，可讓自住客一次買下兩戶打通，總價雖超過億元，但貸款上能夠取得比較好的條件。

尤其央行將第二戶房貸上限提高至七成後，這類產品的資金彈性更加明顯。舉例來說，若相鄰兩戶總價分別為五千萬元、三千萬元，買方名下原無房貸，第一戶若依銀行授信條件貸八成，可貸四千萬元；第二戶最高貸七成，可再貸兩千一百萬元，兩戶合計總價八千萬元，可取得六千一百萬元房貸，整體成數約七成六。

建商強調，兩戶合併並非規避央行管制。且央行也說明，同時申辦兩戶以上購屋貸款，包括「具複數產權之連戶打通」，仍須依戶數分別適用相關規定；也就是兩戶仍是兩個產權，銀行照規定分別認定。

但即使建商將成交總價壓在七千萬元以下，也不代表一定低於豪宅線。銀行房貸主管說，依規定，只要銀行鑑價或買賣金額「其中之一」達七千萬元，就屬高價宅；最終貸款成數會依照央行規定及個人授信條件調降。