銀行App功能進化 跨境跨平台金融無縫化

銀行App功能更進化，從海外ATM直接領外幣、最快30分鐘完成跨境匯款，到一支手機掌握銀行、證券及保險資產，銀行正把愈來愈多過去必須跨平台、甚至跑分行才能完成的服務搬進App。

國泰世華今年攜手Visa推出CUBE App小額跨境匯款，提供24小時、全年365天服務，最快30分鐘即可全額到帳，並省去事先約定受款帳號的流程，客戶直接使用台幣帳戶即可匯款，目前支援美元、日圓、港幣、英鎊等八大主流幣別。

中信銀行則把特色做到生活細節，智能匯率到價通知會綜合長期市場走勢、即時價格及客戶歷史換匯成本，提供更個人化的換匯參考；還推出「翻蓋手機自動登出」功能。此外，App「主題設定」可讓客戶更換人氣IP介面，從登入畫面、首頁到手機桌面圖示都能個人化。

北富銀Fubon+則朝「一站掌握資產」發展，「資產負債分析」可整合銀行、證券及人壽等跨業資產資訊，再搭配消費分析、投資分析及目標計畫，將複雜金融資訊圖像化；同時串聯證券開戶、網路投保等服務，讓客戶不用在不同金融平台間切換。

玉山銀行推出國內首創「跨國無卡提款」，客戶可先透過行動銀行App預約，再到海外合作ATM直接提領當地現鈔，不必一次攜帶大筆現金出國。目前服務已在日本、泰國上線，未來還將持續布局東南亞及歐美市場。

永豐銀行新版行動銀行App強化個人化資產總覽及明細，並開放常用功能自訂；信用卡交易可「一鍵開關」，掛失及補發也能線上一站完成，另優化一次申購多檔定時定額基金流程。