銀行App導入AI功能進化 瞄準個人化推薦 變得更懂客戶

銀行App不再只是查餘額、轉帳、繳卡費的工具，AI正讓行動銀行變得愈來愈「懂你」。

近期包括台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行、玉山銀行及中國信託銀行等，已將AI導入個人化推薦、生成式AI客服、投資理財、房貸及功能搜尋等場景，銀行App競爭也從過去拚功能、拚註冊數，進一步轉向搶月活躍用戶（MAU）及回訪率，讓金融服務從「人找服務」逐步走向「服務找人」。

台北富邦銀行表示，Fubon+以「簡單、直覺、懂我」為核心，透過AI分析客戶產品往來、交易行為及數位軌跡，再以AI排序及需求預測模型，從不同服務情境中挑出最符合客戶需求的內容。例如完成換匯後提醒旅平險、瀏覽理財資訊時提供投資建議，目前個人化訊息每月已觸及數百萬人次。Fubon+累積逾500萬名用戶，整體客戶滿意度達92%。

國泰世華則將生成式AI導入CUBE App，升級智能助理「阿發」，結合檢索增強生成（RAG）架構，提高回答準確度；「對話式功能搜尋」讓客戶直接以日常語句描述需求，就能找到所需功能。CUBE App並將信用卡、換匯、投資、保險等服務整合在同一平台，擴大使用場景。

台新銀行則打造「RICHIE」智慧推薦引擎，分析客戶行為、交易紀錄及數位互動資訊，辨識不同人生階段的金融需求，再推薦適合的服務。目前RICHIE已服務超過360萬名數位客戶，台新指出，導入AI個人化推薦後，客戶對推薦內容的接受度及互動表現均明顯提升。

玉山銀行結合Google Cloud Vertex AI平台及Gemini模型，推出「AI房貸顧問」及「投資i-chat」。其中AI房貸顧問提供24小時服務，既有房貸戶只需確認三項資訊即可一鍵申請，必填欄位大減約90%；投資i-chat則將投研報告及即時新聞轉化為互動式對話。玉山也透過e.Fingo任務、小遊戲及數位徽章累積點數，甚至可折抵基金交易手續費、房貸及信貸利息，提高客戶回訪誘因。

中信銀行則將AI應用聚焦智慧個人化決策、風險安全及數位體驗三大面向，另透過市場首創「主題設定」與人氣IP合作打造個人化APP介面，累積使用次數已突破百萬次，並推出每月「個人回顧」，增加金融服務的互動感。