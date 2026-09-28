壽險商品從拚量 走向拚價值

IFRS 17新制上路後，壽險業商品競賽邏輯跟著改變，過去拚保費、拚市占，如今還要兼顧獲利及資本效率。展望2027年，六大壽險商品布局逐漸浮現，健康及意外險等保障型商品成為兵家必爭之地，分紅、美元利變型保單也持續扮演要角，壽險業商品戰正從「拚量」進一步走向「拚價值」。

國泰人壽表示，明年商品策略將建構兼顧成長、獲利與資本效率的商品組合，除持續強化A&H等保障型商品，也將兼顧理財型商品發展。國壽今年上半年新契約CSM來源中，健康及意外險占59%，以美元利變型壽險為主的傳統型壽險儲蓄商品占31%，也凸顯保障與理財雙軌布局。

富邦人壽未來則將分紅及利變商品列為雙主軸，聚焦退休規劃與資產傳承需求，持續推動保障型等高CSM商品，並積極拓展高資產客群，因應市場變化提高美元保單銷售占比，藉此優化商品結構與CSM成長動能。

新光人壽未來仍將健康險及外幣利變壽險列為主要商品策略；南山人壽則將持續聚焦高價值商品，推動保障型、期繳及美元計價商品，除提高新契約價值，也希望藉由美元商品優化資產負債管理、降低幣別錯配風險，同時穩健發展投資型商品，滿足保障及理財需求。

台灣人壽除持續推動傳統型利變、分紅及A&H商品，也將加碼防癌險等符合市場需求的高價值商品，並預期2027年CSM目標較今年維持雙位數成長。凱基人壽則鎖定健康險及保障型商品，配合大健康策略，進一步提高高價值業務比重。