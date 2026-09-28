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六壽險CSM餘額衝破2兆 國壽保單利潤達5,470億元居冠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台灣壽險業邁入IFRS 17新制時代，六大壽險公司截至今年上半年CSM餘額合計高達2兆829億元，突破2兆元大關。 聯合報系資料照
台灣壽險業邁入IFRS 17新制時代，六大壽險公司截至今年上半年CSM餘額合計高達2兆829億元，突破2兆元大關。 聯合報系資料照

台灣壽險業邁入IFRS 17新制時代，六大壽險公司截至今年上半年CSM餘額合計高達2兆829億元，突破2兆元大關。其中，國泰人壽以5,470億元居冠，富邦人壽4,289億元居次，南山人壽3,928億元排名第三。

CSM是指合約服務邊際，可視為保單利潤，也經常被視為壽險業者「未來長期獲利寶庫」。攤開六大壽險CSM家底，除了國壽、富邦壽與南山人壽外，其餘依序為新光人壽2,936億元、凱基人壽2,436億元，及台灣人壽約1,770億元。

其中，國泰人壽CSM較去年底增加351億元、成長6.9%，主要來自新契約CSM挹注；新光人壽則由去年底2,607億元增加328億元，成長逾12%。

一位壽險業者指出，CSM須隨保險服務提供逐期認列，各家公司因商品組合、保單年期及服務型態不同，釋放速度也有所差異。因此除了「獲利金庫」有多大，未來如何持續累積新契約CSM，以及如何穩定釋放既有CSM，也將左右壽險公司未來獲利樣貌。

換句話說，CSM不只要看「家底」有多厚，新契約能否持續補充新的CSM，更攸關未來獲利續航力。觀察各家表現，國泰人壽上半年新契約CSM達539億元，全年目標750億元，半年達成率已達72%，進度符合預期。

富邦人壽上半年新契約CSM近350億元，原訂每年新契約CSM目標500億元，依上半年銷售動能、利率及精算假設，預估今年全年可突破600億元，CSM餘額則朝年增10%目標邁進。

新光人壽上半年新契約CSM為351億元，全年目標700億元以上，目前進度約達一半，公司預期可如期達標；南山人壽上半年新契約CSM為286億元，全年目標550億元，達成率約52%，對全年達標審慎樂觀。

台灣人壽上半年新契約CSM近75億元，全年目標約160億元，預期下半年表現將優於上半年；凱基人壽全年新契約CSM則有望達330億至350億元。

龐大CSM也正逐步轉化為實質獲利，六大壽險上半年CSM釋出至損益合計699.6億元，其中國泰人壽174億元、富邦人壽150.6億元、南山人壽138億元、新光人壽95億元、凱基人壽75億元、台灣人壽67億元；年化攤銷率大多落在6%至8%。

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