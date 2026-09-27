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房貸排隊等錢又來了？金管會否認排撥 銀行曝三原因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
房仲業者近期指出，市場資金偏緊，使部分房貸案件重新出現排撥、甚至申貸困難。圖／AI生成
房仲業者近期指出，市場資金偏緊，使部分房貸案件重新出現排撥、甚至申貸困難。圖／AI生成

房貸又開始排隊等錢？房仲業者近期指出，市場資金偏緊，使部分房貸案件重新出現排撥、甚至申貸困難。不過，金管會表示，目前未發現銀行有排撥情況，首購、自住及已承諾案件仍要求銀行優先承作。

據金管會統計，8月底國銀房貸餘額11兆8,793億元，單月增加571億元、年增5,192億元。銀行局副局長張嘉魁表示，房貸餘額仍持續成長，近期也未再接獲民眾反映「借不到錢」的情況。

金管會向銀行了解後，各行均表示房貸正常受理，沒有外傳排撥到2027年的情況。部分個案等待較久，主要是配合建商交屋進度，或客戶自身資金需求時程調整，並非銀行無額度可貸。

被房仲點名的銀行也說，目前房貸並沒有再現去年「搶額度」情況，主要有三個原因。首先，房貸本金持續攤還，銀行可用既有還款額度承作新案；其次，新青安3.0熱度不如前一波，購屋與搶貸需求同步降溫。

第三，部分房貸來自建商土建融完工後轉為分戶貸款，原本就是同一筆不動產授信額度轉換，未必新增占用銀行額度，對房貸水位壓力有限。

另一項觀察是《銀行法》72-2條不動產放款比率，8月底已降至23.97%寫近16年新低，月減0.22個百分點。金管會表示，主要因銀行存款分母持續增加，也使整體不動產放款額度壓力降低。

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