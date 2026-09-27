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8月國銀房貸逾放逼百億！1家銀行報錯近十年 高逾放提前15個月浮現

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，8月底國銀房貸逾放97.13億元、月增2.88億元，終結連二降，更已連17個月站穩90億元以上。聯合報系資料照
金管會統計，8月底國銀房貸逾放97.13億元、月增2.88億元，終結連二降，更已連17個月站穩90億元以上。聯合報系資料照

房貸高逾放警報續響。據金管會統計，8月底國銀房貸逾放97.13億元、月增2.88億元，終結連二降，更已連17個月站穩90億元以上。後續新增逾放、銀行轉銷呆帳及金管會監理力道，將成高逾放能否回落三大關鍵。

「逾期放款」是指借款人積欠本息超過三個月。8月新增逾放，部分反映借款人第2季前後就已開始出現還款異常。

這次房貸逾放歷史數字也全面重算。金管會發現，一家銀行相關統計欄位自2016年起即申報錯誤，延續近十年，因此回溯修正2021年以來對外揭露的數字。

校正後顯示，房貸逾放自2024年8月69.66億元這波「起漲點」一路墊高，到2026年8月已達97.13億元，兩年增加近四成，期間更曾連續十個月攀升。

重算後也進一步發現，這波高逾放比原先認知更早出現，早在2025年4月就已突破90億元，比原統計整整提前15個月。

銀行圈分析，這波17個月高逾放並非單一因素造成。先是央行自2022年起升息六次，墊高借款人利息負擔；之後房市交易量縮，又使部分仰賴賣屋或轉貸周轉者，資金出口進一步收窄，無力還款最終變成銀行壞帳。

今年企業經營環境波動則形成另一股壓力。銀行圈觀察，高逾放戶中約半數具有中小企業主背景，企業本業經營不佳後，也影響個人房貸還款能力。

不過，逾放能否下降，不只取決於新增違約。銀行主管指出，房貸有不動產擔保，若逾放比未明顯惡化，多數銀行會先催收而非立即轉銷，使既有逾放可能長時間高掛；若當月集中轉銷，逾放餘額則可能快速下降。

金管會監理上更關注逾放是否「連續」走高。2025年就曾關切部分房貸逾放比偏高銀行、要求加速轉銷呆帳，如今高逾放久居不下，市場也關注監理力道是否再加強。

銀行局副局長張嘉魁強調，判斷房貸資產品質，應把「逾放餘額」與「逾放比」一起看。2021年初房貸逾放比約0.12%，同年底降至0.08%，此後大致維持0.07%至0.08%。

他說，即便逾放餘額從70多億元一路攀升到90多億元，但整體房貸餘額也同步成長，因此整體風險仍屬可控。

不過，銀行圈提醒，支撐低逾放比的「分母效果」正在減弱。國銀房貸年增率已由2024年一度逾10%，降至今年8月4.57%。

若房貸增速續降，而新增逾放未同步降溫，0.08%的低逾放率能否守住，將成下一個觀察重點。

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