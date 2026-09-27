國泰投信深化海洋永續行動 從救援、研究到教育打造海洋保育全鏈結

面對氣候變遷、海洋廢棄物與生物多樣性流失等全球永續議題，企業ESG行動正從倡議走向更長期、具體的實踐。國泰投信發起的「海誓山盟 你我開始」永續專案，積極將海洋保育從海龜救傷進一步延伸至科學研究、環境教育及志工培力，串聯「救援、復健、野放、研究、教育、培力」完整公益鏈結。今年更透過海龜GPS追蹤研究、兒童海洋教育及海龜暨鯨豚救傷志工培訓等多元行動，讓永續從企業內部向家庭、下一代及社會擴散，深化企業對生物多樣性與海洋永續的長期承諾。

國泰投信9月19日舉辦2026年度第二場「海龜暨鯨豚救傷志工培訓課程」，由總經理劉上旗帶隊，號召55名同仁前往基隆八斗子海之生鯨豚復健站，走進海洋生物救援第一線。課程由中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮分享台灣鯨豚與海龜保育及救援現況，從海洋垃圾誤食、漁業纏繞到擱淺事件，讓同仁理解人類日常生活與海洋生態間密不可分的關係；並透過海龜模型實際演練擱淺處置流程，建立正確救援觀念。

值得一提的是，海洋教育的種子也從員工向家庭延伸。有參與同仁特別帶著孩子一同旁聽，希望從小建立海洋保育觀念；此外，今年7月國泰投信舉辦的「永續陪伴志工日」，亦號召42名志工陪伴20位關愛之家孩童，透過永續手作體驗傳遞「舊物新生」、資源循環概念，也安排專業講師進行海洋教育分享，引導孩子認識海洋生態與保育議題，讓ESG不只是企業經營中的專有名詞，而是能從生活中理解並實踐的永續行動。

除了教育與志工培力，國泰投信今年更攜手國泰人壽推動「龜鄉守護」海龜追蹤研究計畫，以科學監測深化保育行動。首隻裝設GPS追蹤器的赤蠵龜「碳吉龜1號」，先前因船隻撞擊受傷，經救援復健後已於宜蘭蘇澳無尾港完成野放，後續透過GPS持續蒐集活動軌跡與棲息資訊，期望逐步建構台灣海域海龜動態資料，掌握海龜利用熱區，為未來精準保育及相關研究提供參考。

從一隻受傷海龜的救援，到野放後的科學追蹤；從員工接受專業救傷訓練，再到帶領孩童認識海洋，國泰投信逐步將單點公益串聯為更完整的永續生態系。「海誓山盟 你我開始」專案今年已邁入第三年，並已培育105名海龜暨鯨豚救傷志工，透過持續投入人力、資源與教育，讓同仁不只是公益活動的參與者，更成為永續理念的實踐者與傳遞者。

國泰投信表示，ESG不僅落實於責任投資與金融本業，更應融入企業文化及社會參與。面對生物多樣性與海洋生態保育等長期課題，未來將持續串聯員工、客戶、合作夥伴及下一代，結合科學研究、環境教育與志工參與，擴大永續行動的影響範圍，讓「海誓山盟」不只是一句承諾，而是從企業出發、由每一個人共同實踐的長期行動，為台灣海洋生態累積更深、更長遠的正向影響。