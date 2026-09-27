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凱基證券試算20年複利 時間可能比本金更珍貴

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券建議教育基金應及早開始規劃，並透過金融生態圈整合，讓民眾更容易跨出理財第一步。圖／凱基證券提供
凱基證券建議教育基金應及早開始規劃，並透過金融生態圈整合，讓民眾更容易跨出理財第一步。圖／凱基證券提供

「為孩子準備2,300萬元教育基金是否足夠」這話題引發網友熱議，也讓許多家長重新思考，為孩子規劃未來，究竟是需要先存下一大筆錢，還是及早開始理財更重要？凱基證券表示，2,300萬元或許不是多數家庭都能達成的目標，但孩子從出生到成年近20年的時間，卻是每個家庭都能擁有的珍貴資產。在長期投資已成為全球理財顯學的今天，許多投資專家都認為，影響資產累積成果的關鍵因素，往往不只是投入金額，更是讓資金提早開始運作的時間。

股神巴菲特曾提及，多數財富來自長時間的複利累積，而非短期高報酬。凱基證券指出，若以20年為投資期間、每月定期投入並假設年化報酬率6%，且收益持續再投入，在未計入稅費及市場波動情況下，每月投入3,000元，累計本金72萬元，期末約可累積139萬元；每月投入5,000元，本金120萬元，約可累積231萬元；每月投入1萬元，本金240萬元，則有機會累積至約462萬元。凱基證券強調，這些僅為數學情境試算，並非預測未來績效，真正值得關注的是，本金可以隨收入慢慢增加，但流逝的時間成本無法重新存回來。

凱基證券建議，教育基金規劃的關鍵，不僅是選擇投資標的，更要掌握資金實際使用的時間。準備期較長時，可透過分散投資累積資產；隨著升學用款時點接近，則應逐步調整配置、降低波動風險，避免短期市場變化影響既定的教育安排。

然而，「及早開始理財」看似簡單，實際上卻常卡在開戶、資金移轉及操作流程，因此凱基證券近年積極發展金融生態圈整合，透過串聯銀行、支付及生活場景夥伴，希望降低投資門檻，讓民眾更容易跨出理財第一步。

目前凱基證券亦與LINE Bank合作，即日起至10月31日，LINE Bank用戶透過專屬管道新開凱基證券帳戶、綁定LINE Bank作為證券交割銀行帳戶並完成交易，符合活動資格可享300點LINE POINTS及最高8,400元台股手續費抵用金。

凱基證券表示，教育基金沒有適合所有家庭的標準金額，但每個孩子出生時都同樣擁有「時間」這項珍貴資產。與其等待存到一大筆資金，不如讓第一筆錢及早開始發揮複利效果。此外，更可透過「隨身e策略」APP整合定期定額、股利查詢及股利再投資等功能，協助投資人建立紀律投入習慣，藉由長期且持續的資產累積，為孩子的未來創造更多可能。

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