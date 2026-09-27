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華南永昌證券蟬聯玉山獎雙殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券榮獲第23屆國家品牌玉山獎「最佳產品類獎」、「最佳人氣品牌獎」，由總經理張敦富（右）代表領獎，行政院秘書長張惇涵頒獎。圖／華南永昌證券提供
華南永昌證券榮獲第23屆國家品牌玉山獎「最佳產品類獎」、「最佳人氣品牌獎」，由總經理張敦富（右）代表領獎，行政院秘書長張惇涵頒獎。圖／華南永昌證券提供

華南永昌證券榮獲第23屆「國家品牌玉山獎」雙項殊榮，以「口碑之巔，全能進化：華南e指沖3.0跨國一站式佈局，締造4.8顆星最有感金融體驗」勇奪「最佳人氣品牌獎」，並以「華南e指沖複委託智慧投資平台」摘下最佳產品類獎，繼2025年抱回全國首獎後再度蟬聯大獎，彰顯數位金融實力深獲高度肯定。

華南永昌證券長年蟬聯官股券商獲利與市佔率雙冠王，深信最好的服務是讓使用者感覺不到困難，最好的科技是隱藏在直覺的操作之後，因此「華南e指沖」的設計，強調「一指完成」，讓交易不再門檻高、流程複雜，而是隨手可得的便利生活，且重資引進全球權威「標準普爾（S&PGlobal）」數據，讓一般投資人也能直接獲取與全球分析師同步的市場洞察，享受大戶級專業服務。

在數位賦能下，華南永昌證券今年營運動能強勁，整體成交量攀升，定期定額扣款戶數與金額更屢創新高，線上新開戶數與複委託開戶規模則呈跳躍式增長。

獲最佳人氣品牌獎的「華南e指沖」App，下載量即將突破20萬大關，於雙平台長期維持4.8顆星好評，是深受新世代投資人信賴的下單神器。該App進入3.0版本，成功打破交易疆界，將台股、複委託（美、港、日股）與雙幣交易無縫整合在同一個介面中，打造一站式跨國交易生態圈。

榮獲最佳產品類獎的複委託智慧投資平台，以取得新型專利的美股趨勢掃描系統為核心，能秒判資金流向，並具備除息特別股等功能，精準直擊海外投資痛點。近期美股盤勢震盪幅度較大，投資人可多利用美股定期定額投資分散風險、降低持股成本；華南永昌特地精選了多檔主流ETF與各產業龍頭美股定期定額標的，涵蓋半導體、AI產業、醫療產業與各產業龍頭股，讓投資人輕鬆投資市場主流產業與績優標的，投資人更可以使用華南e指沖App個股查詢功能，輕鬆了解每檔個股的持股結構、五力分析、財報預估與分析師評價等重要指標與資訊。

為回饋投資人熱烈支持並迎接第四季投資熱潮，自10月1日起至12月31日更重磅推出年終行銷活動：新戶開戶並完成台、美股電子交易，最高享1,000元手續費抵用金；新舊戶交易滿額再抽量販禮券、飯店住宿與最高價值8萬元的3C購物金（可兌換iPhone Ultra折疊機），交易愈多中獎機會愈大。展望未來，華南永昌證券將持續秉持「品牌創新、人才賦能、虛實整合、永續經營」四大願景，落實公平待客並深化普惠金融，攜手投資人邁向共融共好。

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