群益金融集團攜手台鋼雄鷹大巨蛋品牌日 推廣體育賽事與金融教育

「群益金融集團品牌日」9月26日台鋼雄鷹對統一獅的比賽中盛大登場！這次活動開球儀式由群益金鼎證券董事長周秀真、總經理楊杰斌、群益期貨董事長賈中道親臨現場，群益代言人啦啦隊女神一粒也現身應援。群益當天特別邀請群益VIP客戶到場觀賽，董事蔡毅憬、董事傅蒨怡、董事李涵敏、獨立董事李伸一、獨立董事林蒼祥及獨立董事蘇秋霞闔家蒞臨共襄盛舉，展現對體育的熱愛與支持。當日除提供現場開戶及金融投資諮詢外，還設有互動遊戲和豐富的贈品，讓球迷觀賽的同時，投資也能紅不讓。

群益金鼎證券當日在大巨蛋現場打造「群益2026品牌日限定活動」，結合知識宣導與趣味體驗，向民眾推廣AI科技於普惠金融的應用。球迷於活動攤位掃描QR Code，加入群益官方LINE並下載「群益e櫃台」APP，即可免費體驗「台鋼雄鷹 Wing Stars 啦啦隊超人氣成員：一粒限定造型拍貼機」，將與一粒的限定合照帶回家。除了趣味拍貼體驗，群益金鼎證券更首度將「3分鐘線上開戶AI證件辨識科技」帶進球場，搭配「群益贏家Pro『AI問問』個股重點摘要功能」實際體驗，讓球迷在輕鬆愉快的氛圍中認識金融科技的創新應用，感受AI科技如何融入日常投資理財，讓投資交易更便利精準。

為鼓勵現場球迷踴躍參與，群益品牌日當日前20名完成線上開戶者，還可獲得「一粒親筆簽名撲克牌」限量珍藏好禮，吸引大批球迷熱情排隊體驗，讓精彩賽事結合金融科技與互動體驗，為品牌日增添豐富且具話題性的活動亮點。群益也在賽間準備多項互動遊戲，讓球迷們能進一步了解群益、體驗群益的熱情活力，「群益投資王」請球迷回答群益專屬互動問題，答對者可獲得「群益金鼎證券超人氣吉祥物：探奇絨毛玩偶」;「探奇應援Cam」則隨機邀請球迷跟著探奇一起加油，留下難得的畫面等，不僅拉近了球迷與群益的距離，也為現場帶來新奇特別的觀賽體驗。

除了透過現場活動拉近金融服務與大眾的距離，群益期貨也持續將金融教育融入日常服務，長期推廣風險管理與資產配置觀念。其中，「平衡式避險策略」業界市佔第一，透過動態避險機制降低市場波動風險，近六年績效亦優於加權報酬指數，展現群益期貨經理事業長期兼顧風險管理與資產增值的專業實力。

群益金融集團長期透過實際行動支持體育發展，藉由參與職業棒球賽事，鼓勵民眾關注運動、培養健康生活習慣，也透過大型賽事的高互動特性，將金融教育帶入更多元的生活場景。此次品牌日不只是企業與球迷的交流活動，更希望透過體育、金融教育與社會參與的結合，擴大企業正向影響力，落實ESG社會責任。

群益金融集團表示，未來將持續支持體育發展，並結合金融教育與多元社會參與，以專業金融服務陪伴客戶穩健前行，讓場上的應援熱情延伸為場外長期的信任與共好，持續創造客戶、社會與企業共享的長期價值。