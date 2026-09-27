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永豐金證券響應「金融業深化社會信任與回饋行動指引」

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券響應「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，將以身作則，全面實踐金融大回饋。除持續挹注資源推動員工照顧、社會公益與金融專業結合友善服務，打造全方位共融生態圈；為讓更多民眾享有平等且便利的金融服務體驗，回饋行動將由附加性作為提升至經營核心策略，邁向「以金融成就美好生活」企業永續願景

未來以打造有感職場照顧網絡，員工關懷再升級，及深化偏鄉教育與金融素養，打造可複製的校園金融教育模式，實踐企業對員工成長與社會共好的長期承諾。永豐金證券持續深化員工照顧措施，除提供優於法規的孕產支持方案，包括新增「寵愛媽咪禮」、「幸福好孕假」及「產後調適假」外，並透過員工協助方案（EAP）、臨場醫師與心理諮詢服務、員工持股信託、優惠房貸及信貸方案等措施，建構兼顧身心健康、財務保障與家庭支持的全方位照護體系。

同時，亦規劃導入視障按摩服務、家庭照顧支持升級、員工健康預防計畫、永續融合員工活動及員工心聲共創機制等多項新措施，從不同人生階段與實際需求出發，打造更主動、更彈性且真正「員工有感」的友善職場環境，持續提升員工幸福感、組織認同及企業韌性。

除此之外，在社會面上，永豐金證券打造金融教育生態圈，從偏鄉扎根到社區共好。長期攜手誠致教育基金會辦理「PBL學習成果展」，從支持偏鄉學童專題式學習成果發表出發，逐步延伸至金融素養推廣、學生職場參訪、入校教學，建立從知識啟蒙、能力培育到職涯探索的完整學習路徑，不僅協助學童建立正確金錢觀、防詐意識與風險辨識能力，更培養自主思考、理性消費及問題解決能力。

客戶方面，隨著高齡化社會來臨，永豐金證券持續擴大高齡與失智友善金融服務。「金融友善服務專區」網站獲AAA級標章肯定，協助縮減數位落差；全台44家分公司均設置金融友善服務櫃台，並取得「失智友善組織」認證，提供手語翻譯、無障礙網站及預約服務，同時培訓在職同仁成為失智友善天使，打造更具包容性的金融環境，讓高齡者及有需求民眾都能享有便利、友善的金融服務體驗。

永豐金證券表示，金融不只是服務與交易，更是連結人群、回應社會需求的重要力量。未來將持續深化社會信任與回饋行動，透過友善金融、幸福職場及教育扎根三大面向，攜手客戶、員工及社會各界共同創造共享價值，打造更友善、更共融且更具韌性的金融生態圈。

永豐金 金融業 願景

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