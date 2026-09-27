房貸額度爆滿排撥到明年？金管會：正常受理 未有排到2027年情形

市場資金緊俏，房仲業者提到近期銀行房貸審核與排撥時間需等待1至3個月。金管會表示，業者說明目前房貸業務正常受理，沒有所謂暫停收件、延遲排撥、或需排撥到2027年情形，不過，部分個案可能因建商調整交屋時程、資金需求而有差異。

房仲業者近期提到，目前新屋交屋潮與銀行房貸額度控管下，部分公股及民營銀行的審核與排撥時間需等待1至3個月，個別銀行甚至要排至2027年1月；外界關注，銀行房貸市場是否又出現排撥潮。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，國銀購置住宅貸款餘額8月底達新台幣11.8兆元，年增5192億元，年成長4.57%，整體規模持續增加。

張嘉魁指出，為兼顧民眾購屋自住需求，金管會先前督導銀行房貸額度要優先提供首購、自住與已承諾案件，也請銀行公會於2024年9月6日設置銀行購置住宅貸款資訊揭露專區，提供民眾查詢銀行是否有可承做房貸額度與各銀行諮詢窗口，根據目前揭露資訊顯示，各銀行都尚有額度。

至於房仲業先前點名部分公股與民營銀行的審查與排撥時間需等待1到3個月，張嘉魁說明，金管會已向相關銀行了解，業者回應房貸業務皆正常受理，沒有所謂暫停收件、幾乎不收件、延遲排撥或需排撥到2027年情形，部分個案若需要一些時間，主要是配合建商調整交屋時程、客戶自身資金需求所致，整體作業依既定流程辦理。

金管會官員解釋，尊重房仲業相關調查結果，但從數據與銀行情形來看，確實沒有房貸需等候排撥的狀況，若個案有狀況可向金管會反映，跟前幾年相比，近期確實較無收到民眾反映房貸貸款不到的陳情。