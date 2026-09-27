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金管會爆1國銀房貸申報「錯誤近10年」 校正回歸逾放飆破97億

中央社／ 台北27日電
金管會證實，1家國銀自2016年至今房貸餘額、房貸逾放等數字申報有誤。房市示意圖。聯合報系資料照
金管會證實，1家國銀自2016年至今房貸餘額、房貸逾放等數字申報有誤。房市示意圖。聯合報系資料照

金管會證實，1家國銀自2016年至今房貸餘額、房貸逾放等數字申報有誤；原先金管會公布今年7月逾放破90億，觀察國銀房貸逾放更正後的變化，2025年4月房貸逾放即破90億元，2026年5月更創下97.17億元的5年新高水準；金管會表示，以房貸逾放比來看，資產品質仍屬良好，持續關注逾放變化。

金管會7月房貸統計一度單月房貸逾放大增7.8億元，衝破94億元水準，引起外界關注，不過，金管會後來解釋，因1家國銀申報錯誤、7月才改正所致。金管會表示，此銀行2016年起房貸餘額、房貸逾放等數字皆申報錯誤，近期已重新公告國銀正確申報後的全體統計。至於申報錯誤是否可能開罰，金管會指出，目前尚在內部處理中。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，2021年起對外揭露的房貸統計皆已修正，業者申報錯誤的欄位為購置住宅貸款（含催收）餘額以及購置住宅貸款逾放餘額，也影響購置住宅貸款逾放比率以及建築貸款及購置住宅貸款合計數。

觀察過去修正後的66個月資料，張嘉魁指出，房貸逾放比約有22個月因此增加0.01個百分點，其餘低於0.01個百分點；整體調整後，國銀房貸逾放比近5年落在0.07%到0.08%間，比例仍低，也較整體國銀逾放比0.14%到0.15%來得低，銀行整體房貸品質仍屬良好。

細看國銀房貸逾放金額修正後變化，從2021年1月逾放約98.9億元，而後在當年2月達到99.2億元高峰，隨後一路逐步下降到2023年8月的61億元，後續慢慢向上，2025年4月突破90億元，今年最高點落在5月達97億元。此國銀申報錯誤導致的逾放差異，近1年約在6億到8.6億元的落差。

張嘉魁表示，金管會會針對逾放較多的個案銀行進行了解，觀察長期趨勢，2021年房貸逾放比約0.12%，後續降至0.08%，逾放金額多數維持在70多億元，其增減也與市場波動有關，去年逾放達90億元，也是反映房貸放款餘額持續增加，房貸逾放比自2025年至今也維持在0.08%，屬可控範圍。

金管會統計顯示，截至今年8月底，36家國銀（不含土銀及輸銀）不動產放款比率平均為23.97%，月減0.22個百分點，創下2010年12月以來、逾15年半新低。張嘉魁指出，主要是因為作為分母的存款餘額增加較多，導致比率下降。至於銀行比率分布狀況，比率29%以上、28%至29%區間的銀行家數持續掛零，比率在27%至28%的銀行維持1家。

張嘉魁表示，8月購置住宅貸款餘額11.87兆元，年增4.57%，主要因銀行優先承作無自用住宅貸款，加上土建融完工轉分戶貸款等因素所致；至於購置住宅貸款逾放餘額8月底達97.13億元，月增2.88億元，房貸逾放比為0.08%。

8月建築貸款餘額達3.88兆元，年減0.01%。張嘉魁指出，整體需求仍增加，但也有部分建案完工還款所致，8月底建築貸款逾放金額34.34億元，逾放比為0.09%，月增0.01個百分點，主要因部分建設公司財務狀況較差所致。

國銀 房貸 餘額 金管會

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