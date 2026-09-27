台灣沒升息！楊金龍為傳產、房貸族按兵不動 背後有另一套「隱形緊縮」

全球主要央行陸續升息，台灣央行卻聞風不動。9月17日理監事會再度維持重貼現率2％，連續第10季凍息。

利率沒有調高，企業借錢為何反而越來越貴？答案藏在央行總裁楊金龍與記者的一段問答裡。

▋楊金龍連10季凍息：「我們用量來管，不是用價格」

「所以，可以這樣講嗎？央行透過貨幣數量控制供給，不再用價格控管？」記者追問。

楊金龍回答：「我們現在也沒有調升利率，也沒有調降利率。我們沒有用價格來管，但是我們用量來控管。所以，我們是用量來管，不是用價格。」

央行的做法，是透過公開市場操作調節銀行準備貨幣，進一步控制M2（廣義貨幣供給量）增幅。

當AI擴廠、企業投資與股市交易帶動資金需求快速增加，央行若沒有同步增加貨幣供給，市場上的錢就會變得更貴。政策利率沒動，資金價格仍會往上走。

楊金龍提出一組對比。2024年，經濟成長率加上CPI（消費者物價指數）年增率達7.45％，但M2只成長5.83％；2025年，兩者分別為10.42％與4.54％；到了2026年，差距進一步擴大至13.51％與6.75％。

也就是說，經濟活動一路加速，貨幣供給卻踩著煞車，市場利率也跟著被往上推。

效果已經浮上檯面。2025年底以來，一個月期商業本票利率上升22.9個基點，364天期定存單利率上升41.5個基點，5年期公司債與10年期公債殖利率，則分別增加52.2及55個基點。

這就是楊金龍的「隱形緊縮」。政策利率停在原地，但企業實際面對的資金成本卻持續墊高。

只不過，既然央行希望緊縮貨幣，為何不直接升息或調高存款準備率？

楊金龍坦言：「如果再調升存款準備率，力道會更強，會比現在這種方式更強，對市場利率上升的影響也可能會更大。」

他進一步說明央行的顧忌：「你說傳統產業也好，或是房貸族的負擔也好，這些都要考慮。」

當經濟發展越來越不平均，統一調高利率，影響也不會平均落下。景氣暢旺的AI產業會受到壓力，仍在苦撐的傳產、中小企業與房貸族，同樣得承受更高利息。

楊金龍強調，當大多數所得集中在中產階級，貨幣政策的效果相對平均；然而，如今產業與所得逐漸分化，同一劑升息藥方，落在不同族群身上的力道，就會大不相同。

也就是說，有人承受升息的能力強，但有人卻非常脆弱。他認為貿然升息，會加劇這個不平等。

▋經濟「外熱內溫」不急著升息，但通膨反撲風險仍在

若為了避免加劇不平等而凍息，是否會讓通膨升溫？楊金龍認為，目前經濟是「外熱內溫」，央行仍有時間可以觀察通膨是否真的明顯上升。

他解釋，AI出口與投資非常強勁，但熱度尚未明顯傳導至民間消費與薪資；戰爭與油價帶來的供給衝擊，也很難直接靠升息化解。央行預估明年CPI年增率回落至1.83％，因此仍有時間觀察。

其實，央行的處境不難理解。

當經濟一分為二，任何一個統一的利率，都很難同時適合兩邊。央行選擇隱形緊縮，避開直接升息對弱勢產業造成更大衝擊，卻反映出產業與所得分化之後，單靠價格工具，已越來越難同時照顧兩端。

只不過，通膨像埋在灰燼裡的火，眼前看似降溫，只要油價、戰爭或內需重新升溫，隨時可能再度反撲。

台灣長時間按兵不動，也可能讓市場逐漸形成「央行不急著升息」的預期。一旦這種預期扎根，未來若通膨重新升高，央行要扭轉市場方向，付出的代價也可能更大。

這正是央行目前的兩難。升息，可能先壓到仍在苦撐的產業與房貸族；不升息，又得承受通膨反撲與市場預期失控的風險。

選擇隱形緊縮，只是把緊縮換了一種方式，但代價並沒有消失。

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