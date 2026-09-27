全球供應鏈重整 中信、北富銀搶AI融資商機

全球供應鏈重整，台商加速赴美、日及東南亞設廠，帶動銀行跨境金融服務需求升溫，中信銀與北富銀同步擴大海外布局，從增設據點、深化台商金融服務，到搶攻AI、半導體融資商機，海外業務成為兩大銀行推升獲利及放款成長重要動能。

中信銀積極跟隨台商供應鏈全球布局，中信金總經理高麗雪表示，日本福岡出張所、美國子行鳳凰城分行及德州辦事處預計今年第4季陸續開業，洛杉磯分行規劃明年上半年開業；日本子行東京之星銀行熊本分行也已搬遷至熊本站前，強化日本地區服務能量。

中信銀海外布局不僅聚焦據點擴張，也鎖定台商赴美投資衍生的融資、現金管理等需求，透過美國多據點布局，串聯台灣、日本與美國供應鏈金融服務。

北富銀同樣加速海外市場布局。2026年上半年海外分行放款與存款動能強勁，尤其AI及半導體相關產業融資需求明顯增加，相關融資需求成長約二至三成，顯示科技產業海外擴產正持續轉化為銀行授信商機。