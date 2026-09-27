國銀上半年海外大賺857億！跨境金融需求增溫 可望帶動全年攀峰
台商因應全球供應鏈重整加速海外布局，加上政府推動「亞洲資產管理中心」，跨境資金與金融服務需求持續升溫，本國銀行海外布局獲利動能同步增強。
中央銀行最新統計顯示，今年上半年本國銀行國際金融業務分行（OBU）及海外分行稅後純益合計857.54億元，首度突破800億元，歷年同期新高，年增14.8%；第2季稅後純益約443億元，連兩季站上400億元大關。
2025年全年本國銀行OBU及海外分行稅後純益1,496.3億元，歷年新高，年增35.7%。在企業海外投資、台商供應鏈移轉、企業與個人跨境資金流動增加帶動下，銀行業普遍看好海外金融服務需求，若下半年延續上半年成長步調，今年全年獲利可望再創新高。
從個別銀行表現來看，今年上半年OBU及海外分行獲利前五名依序為中信銀、北富銀、玉山銀、永豐銀及國泰世華銀，前五大合計稅後純益477.4億元，占整體獲利55.7%，顯示海外金融業務獲利集中度高。
其中，中信銀以198.85億元居第一，年增26.5%，不僅大幅領先同業，也是唯一逼近200億元大關的銀行；北富銀以100.5億元居次，年增20.9%。中信銀與北富銀是上半年唯二OBU及海外分行獲利突破百億元的銀行，年增幅均超過二成，明顯優於整體平均。
第三名玉山銀上半年獲利71.5億元，年減13.8%；永豐銀以58.86億元排名第四，年增9.9%；國泰世華銀以47.7億元居第五，年增6.8%。
值得注意的是，前十大銀行中八家獲利正成長，包括中信銀、北富銀、永豐銀、國泰世華銀，以及第一銀、臺銀、彰銀（2801）與上海銀。
若從銀行屬性觀察，上半年OBU及海外分行獲利前五名全數由民營金控旗下銀行包辦，反映民營銀行在海外據點、跨境金融及台商服務布局上的優勢。
相較之下，泛公股銀行在海外業務獲利排名相對落後，前十大僅兆豐銀、第一銀、臺銀及彰銀四家入榜。
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